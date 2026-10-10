Трамп: Украине нужен новый президент
10.10.2026, 19:52
Украине пришло время выбрать нового президента, считает президент США Дональд Трамп. По его словам, Владимир Зеленский мог неоднократно положить конец конфликту с Россией, но «выбирает этого не делать».
«Я думаю, Украине нужен новый лидер, способный договариваться. Почему-то Зеленский никогда не идет на сделки»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Президент США добавил, что Владимир Зеленский хочет «создавать проблемы для всего мира», нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
При этом господин Трамп напомнил, что США не раз просили Украину прекратить атаковать российские НПЗ. Как пишет Axios, Киев проигнорировал эти просьбы, что и побудило Вашингтон заключить соглашение о поставке дизельного топлива с Москвой.
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года, но он продолжил работать в должности, поскольку в стране действует военное положение. Он допускал проведение выборов, если будет достигнуто прекращение огня с Россией как минимум на два месяца.