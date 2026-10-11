В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Россияне также указывают на ошибки в работе сервисов «Вкусно и точка», Flowwow и Циан. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что после атаки беспилотников во Владимире была повреждена инфраструктура дата-центра компании — его работу полностью остановили.