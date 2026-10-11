В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
11.10.2026, 10:20
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к приложениям «Яндекс Пэй», «Дом с Алисой», «Яндекс Go», «Яндекс Про», «Яндекс Еда» и «Кинопоиску». Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга detector404.ru и «Сбой.рф».
Россияне также указывают на ошибки в работе сервисов «Вкусно и точка», Flowwow и Циан. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что после атаки беспилотников во Владимире была повреждена инфраструктура дата-центра компании — его работу полностью остановили.
«Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Часть сервисов Яндекса недоступна для пользователей», — добавили в компании.
«Яндекс» также разместил в соцсетях сервисов сообщения о том, что команда работает над устранением сбоев. Такой пост опубликовало и подразделение компании в Казахстане (Yandex Qazaqstan).
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что дроны атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Это привело к отключению двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тыс. жителей.