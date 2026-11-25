У Минфина щедрая душа
Доходности долгосрочных ОФЗ впервые более чем за полтора года поднялись до 17%
Словесные интервенции Минфина о сокращении годовой программы заимствований на 0,5 трлн руб. не впечатлили долговой рынок, где доходности длинных ОФЗ впервые за полтора года достигли 17%. На фоне опасений нового повышения ключевой ставки спрос на аукционах 25 ноября просел до 143 млрд руб., а для привлечения 95,8 млрд руб. ведомству пришлось заметно увеличить премию ко вторичному рынку.
На аукционах 25 ноября по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) совокупный спрос составил лишь 143 млрд руб., на 20 млрд руб. меньше, чем неделей ранее. При этом, в отличие от предыдущего раза, Минфин удовлетворил большую часть заявок — на 95,8 млрд руб., улучшив на треть результат аукционов недельной давности. Таким образом, было удовлетворено почти 67% заявок против 43–49% на двух предшествующих аукционах.
Минфину пришлось быть более щедрым, чем неделей ранее.
По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении пятилетнего выпуска (средневзвешенная доходность — 16,05% годовых) премия к вторичному рынку составила 7 базисных пунктов (б. п.), при размещении десятилетнего выпуска (16,77% годовых) — 9 б. п. На прошлой неделе бумаги размещались с премиями 6 б. п.
В последние недели ситуация на долговом рынке только ухудшилась, что не располагает к высокому спросу на облигации с постоянным купоном. По оценке аналитиков Райффайзенбанка, доходности ОФЗ в течение прошлой недели поднимались на всех участках кривой на 15–20 б. п., а индекс RGBI вновь устремился к локальным минимумам. В итоге доходности долгосрочных ОФЗ впервые более чем за полтора года поднялись до 17%. Причинами для этого стали заявления представителей Банка России о том, что вопрос повышения ключевой ставки может вернуться в повестку дня, а также последние данные по инфляции, свидетельствующие о ее ускорении.
95,8 миллиарда рублей
составил объем размещения Минфином двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) 25 ноября.
В таких условиях с поддержкой рынку выступил глава Минфина Антон Силуанов, заявивший на заседании комитета Совета федерации о том, что министерство скорректирует свой план по внутренним заимствованиям на четвертый квартал с учетом ожидаемых дополнительных доходов федерального бюджета. По оценке министра, по итогам года дефицит составит около 3% ВВП, тогда как в сентябре он оценивался в 3,2% (7,345 трлн руб.). С учетом корректировки, по оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, дефицит бюджета может составить около 6,9 трлн руб. Таким образом, программа займов может сократиться примерно на 0,5 трлн руб., до 6 трлн руб., а квартальный план будет снижен с 2,5 трлн до 2 трлн руб.
Заявления господина Силуанова о планах снизить объем размещений ОФЗ были восприняты рынком как словесная интервенция.
«Желание Минфина снизить давление на рынок ОФЗ понятно, особенно с учетом его масштабных планов по размещению ОФЗ на 2027 год (7,7 трлн руб.). Но рынок оставил эти слова без внимания, доходность длинных ОФЗ держится выше 17%»,— отмечает руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-банка Мария Радченко. В текущих условиях большее значение имеет риторика Банка России. «Даже если дефицит по итогам 2026 года окажется на 400–600 млрд руб. меньше сентябрьской оценки Минфина, я бы пока не ждал снижения прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2027 год с текущих уровней 12,5–13,5%»,— отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
Тем нее менее фактическое уменьшение планов по заимствованиям на четвертый квартал может поддержать вторичный рынок ОФЗ-ПД, тем более что без размещения флоатеров выполнить его будет очень сложно. «С учетом корректировки остаток необходимого привлечения на текущий момент составляет 1,3 трлн руб., что за оставшиеся пять аукционов реализовать через ОФЗ с фиксированным купоном по-прежнему представляется достаточно сложной задачей»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 9