В последние недели ситуация на долговом рынке только ухудшилась, что не располагает к высокому спросу на облигации с постоянным купоном. По оценке аналитиков Райффайзенбанка, доходности ОФЗ в течение прошлой недели поднимались на всех участках кривой на 15–20 б. п., а индекс RGBI вновь устремился к локальным минимумам. В итоге доходности долгосрочных ОФЗ впервые более чем за полтора года поднялись до 17%. Причинами для этого стали заявления представителей Банка России о том, что вопрос повышения ключевой ставки может вернуться в повестку дня, а также последние данные по инфляции, свидетельствующие о ее ускорении.