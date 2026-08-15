Снятие «Яблока» с выборов в Госдуму и землетрясение в Колумбии
Чем запомнилась неделя 10–14 августа: цифры, цитаты и факты
Здание Верховного суда в день рассмотрения иска «Родины» против «Яблока», 10 августа
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Цифры недели
- 265 человек погибли, 87 пострадали в Колумбии после землетрясения магнитудой 7,4.
- В результате атаки ВСУ на Нижнекамск погибли 13 человек, 78 пострадали.
- Дефицит бюджета России превысил 6 трлн руб. в январе—июле, или 2,8% ВВП.
- Более чем на 13,1% в течение торговой сессий подорожали акции застройщика «Самолет» на торгах Мосбиржи после новостей о сделке с казахстанским фондом.
- 952 млрд руб. потратили потребители на онлайн-заказы продуктов питания в первой половине 2026 года.
- Более 11 млн книг сгорело при ударах БПЛА по складам Wildberries.
- В штате Луизиана задержали россиянина с 358 кг метамфетамина.
По букве закона
- Верховный суд РФ снял список «Яблока» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина» за нарушение авторского права.
- В Геленджике ввели локальный режим ЧС после массированной атаки украинских беспилотников на юг России.
- В торговом комплексе «Горбушка» прошли обыски, связанные с нелегальными криптообменниками.
- Владимир Путин помиловал бывшего американского морпеха Роберта Гилмана из гуманитарных соображений.
- ЦБ разрешил свободное обращение Bitcoin, Ethereum и Tether USDT на российских биржах.
- Правительство РФ приняло решение распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей.
- Ливан первым в арабском мире отменил смертную казнь.
- Суд в Сирии приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни.
Цитаты недели
- «Северные территории, включая остров Эторофу, являются исторически и юридически неотъемлемыми территориями Японии, и Япония решительно протестует против этого визита» (из пресс-релиза японского МИДа в ответ на поездку Владимира Путина на Курильские острова).
- «Поездки президента по нашей стране являются исключительно делом российского руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами» (из заявления посла России в Японии Николая Ноздрева).
- «…мы собираемся применить меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны» (министр финансов США Скотт Бессент о новых санкциях против Ирана).
- «Не хочу погружаться в философские глубины, но мне кажется, если бы мы в качестве образца для себя и тех самых скреп, которые мы ищем, выбрали характеры героев "Войны и мира", наша жизнь была бы более осмысленной и счастливой и, я бы сказал, внятной» (из интервью режиссера Сергея Урсуляка «Ъ»).
Инициативы недели
- Минэкономики подготовило проект постановления правительства, в котором закрепят возможность эксплуатации беспилотных автобусов в некоторых регионах.
- На «Госуслугах» появится сервис поиска мест на кладбищах.
- Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) выводит маркетплейс товаров двойного назначения «Рой.Маркет» из пилотного режима и начинает подключать к нему сторонних селлеров.
- США и еще 40 стран призвали предупреждать о пусках баллистических ракет.
- ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов.
- Владимир Путин заявил, что сведения о генетических ресурсах сведут в национальную базу генетической информации.
Отставки и назначения
Сделки недели
- Продуктовая сеть «Лента» официально стала владельцем гипермаркетов «О’кей», обнаружил «Ъ» в базе данных СПАРК.
- Принадлежащая ОАО РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК) договорилась об аренде 10 тыс. кв. м офисной недвижимости в гостинично-деловом центре «Пионерский» в районе Павелецкого вокзала.