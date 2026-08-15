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Снятие «Яблока» с выборов в Госдуму и землетрясение в Колумбии

Чем запомнилась неделя 10–14 августа: цифры, цитаты и факты

Здание Верховного суда в день рассмотрения иска «Родины» против «Яблока», 10 августа

Здание Верховного суда в день рассмотрения иска «Родины» против «Яблока», 10 августа

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Здание Верховного суда в день рассмотрения иска «Родины» против «Яблока», 10 августа

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Цифры недели

  • 265 человек погибли, 87 пострадали в Колумбии после землетрясения магнитудой 7,4.
  • В результате атаки ВСУ на Нижнекамск погибли 13 человек, 78 пострадали.
  • Дефицит бюджета России превысил 6 трлн руб. в январе—июле, или 2,8% ВВП.
  • Более чем на 13,1% в течение торговой сессий подорожали акции застройщика «Самолет» на торгах Мосбиржи после новостей о сделке с казахстанским фондом.
  • 952 млрд руб. потратили потребители на онлайн-заказы продуктов питания в первой половине 2026 года.
  • Более 11 млн книг сгорело при ударах БПЛА по складам Wildberries.
  • В штате Луизиана задержали россиянина с 358 кг метамфетамина.

По букве закона

  • Верховный суд РФ снял список «Яблока» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина» за нарушение авторского права.
  • В Геленджике ввели локальный режим ЧС после массированной атаки украинских беспилотников на юг России.
  • В торговом комплексе «Горбушка» прошли обыски, связанные с нелегальными криптообменниками.
  • Владимир Путин помиловал бывшего американского морпеха Роберта Гилмана из гуманитарных соображений.
  • ЦБ разрешил свободное обращение Bitcoin, Ethereum и Tether USDT на российских биржах.
  • Правительство РФ приняло решение распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей.
  • Ливан первым в арабском мире отменил смертную казнь.
  • Суд в Сирии приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни.

Цитаты недели

  • «Северные территории, включая остров Эторофу, являются исторически и юридически неотъемлемыми территориями Японии, и Япония решительно протестует против этого визита» (из пресс-релиза японского МИДа в ответ на поездку Владимира Путина на Курильские острова).
  • «Поездки президента по нашей стране являются исключительно делом российского руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами» (из заявления посла России в Японии Николая Ноздрева).
  • «…мы собираемся применить меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны» (министр финансов США Скотт Бессент о новых санкциях против Ирана).
  • «Не хочу погружаться в философские глубины, но мне кажется, если бы мы в качестве образца для себя и тех самых скреп, которые мы ищем, выбрали характеры героев "Войны и мира", наша жизнь была бы более осмысленной и счастливой и, я бы сказал, внятной» (из интервью режиссера Сергея Урсуляка «Ъ»).

Инициативы недели

  • Минэкономики подготовило проект постановления правительства, в котором закрепят возможность эксплуатации беспилотных автобусов в некоторых регионах.
  • На «Госуслугах» появится сервис поиска мест на кладбищах.
  • Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) выводит маркетплейс товаров двойного назначения «Рой.Маркет» из пилотного режима и начинает подключать к нему сторонних селлеров.
  • США и еще 40 стран призвали предупреждать о пусках баллистических ракет.
  • ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов.
  • Владимир Путин заявил, что сведения о генетических ресурсах сведут в национальную базу генетической информации.

Отставки и назначения

  • Марина Кирюшкина, проректор ГИТИСа по общим вопросам и проектному управлению, назначена врио ректора вуза.
  • Екатерина Сироткина, заместитель директора Московского академического театра сатиры назначена его директором.
  • Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома.

Сделки недели

  • Продуктовая сеть «Лента» официально стала владельцем гипермаркетов «О’кей», обнаружил «Ъ» в базе данных СПАРК.
  • Принадлежащая ОАО РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК) договорилась об аренде 10 тыс. кв. м офисной недвижимости в гостинично-деловом центре «Пионерский» в районе Павелецкого вокзала.

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