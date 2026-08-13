В автобусах опустеют кабины

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, в котором закрепят возможность эксплуатации беспилотных автобусов в некоторых регионах. Такие планы ранее обнародовал глава Минтранса Андрей Никитин. “Ъ” выяснил детали эксперимента. Без водителей на дороги пустят как небольшие маршрутки, так и крупные городские автобусы. Подмосковные власти уже провели испытания таких транспортных средств и думают над маршрутами. Эксперты считают, что машины нового типа можно безопасно использовать в крупных городах, где развита сеть выделенных полос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

О планах запустить движение беспилотных автобусов глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил еще 10 августа на заседании госсовета по общественному транспорту, напомнив, что в Москве и Санкт-Петербурге уже тестируются беспилотные трамваи, а в столичном метро — поезд без машиниста. Для этого правительство ранее утвердило специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). «Этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта,— сказал господин Никитин.— Считаем важным распространить действие ЭПР на автобусы. Начать пилоты предлагаем в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке». Дополнительных комментариев Минтранс не дал.

Минэкономики, по данным “Ъ”, уже подготовило поправки к постановлению кабмина №2495, где описаны параметры проводимого сегодня ЭПР по оказанию «транспортных услуг» с помощью такси и грузовиков.

Предполагается, что разрешение на перевозки пассажиров без водителя получат автобусы категории М2 (маршрутки максимальной массой до 5 тонн) и М3 (городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн).

В этом же постановлении уточнят, что беспилотный автобус может быть оснащен огнями бирюзового цвета, которые автоматически включаются при движении в автоматизированном режиме управления.

Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова считает логичным распространение пилота на автобусные перевозки. «Эксперимент возможен, поскольку у нас во многих городах есть выделенные полосы для общественного транспорта,— пояснила она “Ъ”.— Благодаря этому тестировать беспилотные технологии на пассажирском транспорте гораздо проще». Госпожа Давыдова отмечает, что на многих региональных маршрутах число автобусов сокращается из-за нехватки водителей, беспилотный транспорт мог бы решить эту проблему. Полина Давыдова говорит, что беспилотные автобусы уже ездят сегодня на закрытых территориях, приводя в пример шаттл, который возит гостей на горнолыжном курорте Манжерок.

Над собственным проектом беспилотного автобуса работает также ПАО КАМАЗ, сообщили “Ъ” в компании. В 2016 году был представлен проект беспилотного электробуса «Матрешка», но на дороги он так и не вышел. А в 2025 году его передали на хранение в Музей транспорта Москвы.

В минтрансе Подмосковья рассказали “Ъ”, что АО «Мострансавто» совместно с МФТИ и МАДИ летом испытывали опытный образец беспилотного автобуса на базе модели «Газель» e-NN.

«В ходе испытаний проверялась работа лидаров, камер, навигационных модулей, программных алгоритмов в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации,— поделились в ведомстве.— Сейчас мы рассматриваем маршруты, которые в перспективе могут подойти для первых тестовых запусков». В петербургском комитете по транспорту заявили, что Санкт-Петербург «планомерно движется в направлении интеграции беспилотных технологий» в общественный транспорт: «Инициативу Минтранса по включению Санкт-Петербурга в число пилотных регионов для расширения ЭПР на автобусы город воспринимает как важное стратегическое направление». В минтрансе Татарстана пока нет информации о проекте.

В столичном метрополитене “Ъ” прямо не подтвердили свое участие в анонсированном Минтрансом проекте, но напомнили о намерении городских властей начать использовать беспилотный речной транспорт. «Все мировые тенденции в самых развитых мегаполисах говорят о том, что беспилотное движение — это будущее. И те города, которые сами внедряют технологии, будут лидировать с точки зрения качества и комфорта городского транспорта в будущем»,— говорят в метро.

Член общественного совета Минтранса РФ Кирилл Янков предполагает, что беспилотные автобусы на первом этапе будут ездить под контролем водителя-оператора. «Опыт использования полностью роботизированных (без человека) такси, к примеру, в Сан-Франциско показал, что в ряде ситуаций они останавливаются и не едут, в частности, при неработающем светофоре,— говорит эксперт.— В России же добавляются риски отключения мобильного интернета. Но если при поездках в такси создается риск для одного-трех пассажиров, то при движении автобуса — уже для большого количества людей. Поэтому в нештатной ситуации человек пока незаменим».

Иван Буранов, корсеть