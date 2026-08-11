В России создадут национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что сведения о генетических ресурсах, доступные в стране, сведут в национальную базу генетической информации. Речь идет о данных, касающихся животных, растений и микроорганизмов.

По оценкам главы государства, за год хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт, или ориентировочно на 5 трлн страниц текста. Владимир Путин указал, что решения в этой области не должны монополизировать доступ к материалам, препятствовать работе ученых или их контактам с коллегами за рубежом. Он также призвал уделять особое внимание национальным центрам генетических ресурсов, располагающим уникальными биологическими коллекциями.

В феврале Владимир Путин утвердил правила обращения с генетическими данными россиян. По ним передачу такой информации за границу и ее предоставление иностранцам ограничили, сделав исключения для медицинской помощи, создания препаратов и международного взаимодействия, разрешенного российским законодательством. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.