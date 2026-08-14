Всем оказалось дело до Южных Курил

Дипломатический конфликт Японии с Россией, разгоревшийся из-за визита Владимира Путина на Итуруп и чрезмерно негативной реакции Токио на него, быстро вышел за рамки двустороннего выяснения отношений. Российский посол в Японии Николай Ноздрев и его китайский коллега У Цзяньхао выступили с совместным заявлением против попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Затем свое слово решил вставить американский посол Джордж Гласс: он заявил о непоколебимости Штатов в «поддержке своего самого важного союзника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Визит Владимира Путина на Итуруп стал его первым визитом на Южно-Курильские острова (в 2010 году остров Кунашир посещал тогдашний глава государства Дмитрий Медведев). Было ясно, что Япония, считающая эти острова своими, будет активно выражать свое недовольство. Однако на этот раз предсказуемо негативная реакция оказалась заметно гипертрофирована.

Считанные часы спустя после сообщений российских СМИ о визите Путина на остров Итуруп для наблюдения за учениями Тихоокеанского флота России глава МИД Японии Тосимицу Мотеги выступил с протестом против визита, заявив, что «северные территории» «являются неотъемлемой территорией Японии как исторически, так и в соответствии с международным правом».

7 февраля 1855 года Япония и Россия подписали Симодский трактат, по которому Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отошли Японии. После Второй Мировой войны Курильские острова включены в состав СССР, однако Япония оспаривает их принадлежность. Это остается главной помехой для заключения двумя странами мирного договора.

Появление российского лидера на Итурупе прокомментировала в телевизионном заявлении и премьер Японии Санаэ Такаити. «Можно сказать, что этот визит лишь еще больше усилил антироссийские настроения в Японии и усложнил восстановление отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе»,— отметила она. По мнению госпожи Такаити, появление российского лидера на острове «оскорбляет чувства японского народа и является абсолютно неприемлемым».

13 августа для вручения официального протеста в МИД Японии был вызван посол РФ в этой стране Николай Ноздрев. В ответ российское посольство обнародовало заявление, где напомнило, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России и стали российской территорией на «законных международных основаниях».

«Поездки президента по нашей стране являются исключительно делом российского руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами»,— подчеркнули в дипмиссии.

Схожий тезис озвучила и официальный представитель МИДа Мария Захарова. Японские официальные лица, по ее словам, «зашли так далеко, что нагло диктуют Москве, какие регионы страны может или не может посещать ее лидер».

13 августа посольство Китая в Японии обнародовало совместное заявление посла КНР У Цзяньхао и посла Ноздрева, в котором они пообещали выступать против попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и предостерегли от повторной милитаризации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В тексте не было сказано про визит президента РФ на Итуруп, но эксперты однозначно расценили это заявление как знак поддержки российской позиции со стороны КНР.

14 августа в риторическую перепалку Токио и Москвы вмешались США. «Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в своей поддержке своего самого важного союзника и в признании суверенитета Японии над северными территориями,— заявил посол Джордж Гласс в соцсети X.— В то время как американо-японский альянс стремится к процветанию во всем Индо-Тихоокеанском регионе, мы решительно выступаем против любых действий, которые подрывают его мир и стабильность».

Вашингтон и ранее не раз заявлял о солидарности с Японией по вопросу суверенитета над островами, причем в довольно резких формах. Так, в 2022 году тогдашний глава американской дипмиссии Рам Эмануэль заявил по случаю отмечаемого Токио Дня северных территорий: «Тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, не нов».

На фоне выхода нынешних трений Японии с Россией за рамки двустороннего спора ситуацию решили прокомментировать и в ООН.

«Это двусторонний вопрос между государствами-членами. Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, действовать ответственно и избегать действий, которые могли бы еще больше обострить напряженность»,— заявил на пресс-конференции вечером 13 августа представитель организации.

Но сбавлять обороты в Японии, судя по всему, не станут. Как сообщило 14 августа японское издание NHK, в правительстве страны уже приступили к обсуждению возможности введения дополнительных санкций против России.

Наталия Портякова