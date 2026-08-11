ЦБ разрешил свободное обращение биткойна, эфира и USDT на биржах
Банк России (ЦБ) включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, Bitcoin (биткойн) и Ethereum (эфир), а также стейблкоин Tether USD (USDT). Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Замечания и предложения к документу можно направить в ЦБ до 24 августа включительно.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«При отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет»,— указано в пресс-релизе.
Квалифицированным инвесторам доступна покупка указанных криптовалют без ограничений, для неквалифицированных — установлен лимит в 300 тыс. руб. в год. Чтобы начать сделки, всем участникам рынка необходимо пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы, напомнил регулятор.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон о регулировании криптовалют. Он должен вступить в силу с 1 сентября. Согласно закону, криптовалюта получит статус имущества, появятся требования к ее обороту, а у владельцев цифровой валюты будет возможность защитить права на нее в суде. Также россияне смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих.
Подробности — в материале «Ъ» «В соответствии с цифрой закона».
Президент России Владимир Путин 4 августа 2026 года подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создает правовую основу для регулирования российского криптовалютного рынка и вступает в силу с 1 сентября. Документ устанавливает за криптовалютой статус имущества, вводит основные требования к ее обороту и предусматривает судебную защиту прав на нее. Банк России будет регулировать реестры криптообменников и цифровых депозитариев.
Центробанк разработал первые проекты нормативных актов для запуска рынка криптовалют в России, включая порядок организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Также ЦБ определил требования к цифровым депозитариям, которые будут работать по тем же принципам, что и депозитарии на рынке ценных бумаг, с минимальным капиталом от 50 до 250 млн рублей. Регулятор также установил правила учета цифровых валют и состав сведений о депонентах.
В декабре 2025 года Банк России направил в правительство концепцию регулирования, признающую цифровые валюты и стейблкойны валютными ценностями, которые можно покупать и продавать, но нельзя использовать для расчетов внутри страны. Ранее, в марте 2025 года, ЦБ относился к криптовалюте как к волатильному активу и не видел обстоятельств, при которых она станет платежным средством.