ЦБ разрешил свободное обращение биткойна, эфира и USDT на биржах

Банк России (ЦБ) включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, Bitcoin (биткойн) и Ethereum (эфир), а также стейблкоин Tether USD (USDT). Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Замечания и предложения к документу можно направить в ЦБ до 24 августа включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«При отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет»,— указано в пресс-релизе.

Квалифицированным инвесторам доступна покупка указанных криптовалют без ограничений, для неквалифицированных — установлен лимит в 300 тыс. руб. в год. Чтобы начать сделки, всем участникам рынка необходимо пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы, напомнил регулятор.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон о регулировании криптовалют. Он должен вступить в силу с 1 сентября. Согласно закону, криптовалюта получит статус имущества, появятся требования к ее обороту, а у владельцев цифровой валюты будет возможность защитить права на нее в суде. Также россияне смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих.

Подробности — в материале «Ъ» «В соответствии с цифрой закона».