Грузовая компания заезжает в «Пионерский»

Федеральная грузовая компания (ФГК) договорилась об аренде 10 тыс. кв. м офисной недвижимости в гостинично-деловом центре «Пионерский» в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы. Ранее эти площади занимал собственник здания — холдинг «Вертолеты России». Аренда обойдется ФГК в 500–780 млн руб. в год. Изначально грузовая компания подыскивала площади для покупки, однако из-за дефицита предложения остановилась на аренде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бизнес-центр Пионерский Фото: Бизнес-центр Пионерский

О том, что принадлежащая ОАО РЖД Федеральная грузовая компания заключила договор аренды на 10 тыс. кв. м в гостинично-деловом центре «Пионерский» рядом со станцией метро «Павелецкая» у одноименного вокзала в центре Москвы, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Ранее эти площади занимал холдинг «Вертолеты России», которому и принадлежит здание.

В холдинге «Вертолеты России» и его материнской компании «Ростех» не ответили на запрос “Ъ”. В пресс-службе ФГК подтвердили “Ъ” переезд в «Пионерский», уточнив, что это продиктовано окончанием срока аренды в предыдущем бизнес-центре «Домников» на улице Маши Порываевой недалеко от станции метро «Красные ворота». Это здание в 2024 году выкупил Альфа-банк под собственное размещение, поэтому ФГК была вынуждена освободить занимаемые площади.

Замдиректора департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Мельков оценивает ежегодные арендные выплаты за офис такой площади в 750–780 млн руб. Замруководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Артем Соломеннов говорит о 470–500 млн руб. в год.

ФГК (дочерняя компания ОАО РЖД) занимается организацией грузовых железнодорожных перевозок и предоставлением подвижного состава. По собственным данным, выручка компании за 2025 год снизилась почти в полтора раза год к году, до 88,2 млрд руб., чистая прибыль за этот же период сократилась в 68 раз год к году, до 691,4 млн руб.

Гостинично-деловой центр «Пионерский» построен ООО «ИКГ "Инфинтраст"», собственником и резидентом которого стал принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России», изначально возведением проекта занималась обанкротившаяся группа «Бородино» (см. “Ъ” от 26 февраля 2014 года). Свободные площади в офисном объекте, которые займет ФГК, появились после переезда «Вертолетов России» в новую штаб-квартиру в офисном комплексе «Ростех-Сити» на северо-западе Москвы, говорит Дмитрий Мельков. По его словам, до принятия решения об аренде офисных площадей в «Пионерском» ФГК около года пыталась подыскать подходящие помещения для покупки. Однако, по словам руководителя офисного департамента «Инвест7» Ксении Харкевич, не все предлагаемые варианты соответствовали требованиям.

Осложняет поиск офиса для покупки сложившийся на офисном рынке Москвы дефицит, особенно ограничено предложение таких помещений в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), отмечает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.

Так, в пределах Садового кольца в Москве доля свободных площадей находится на уровне 3,8%, а между Садовым кольцом и ТТК — 4,7%, по данным CORE.XP.

При этом, подсчитали консультанты, около 67% представлено небольшими офисными блоками до 500 кв. м, которые в основном востребованы у частных инвесторов.

В целом аренда остается востребованным способом размещения: по итогам первого полугодия 2026 года на такие сделки пришелся 61% от общего объема спроса на офисную недвижимость, по данным Nikoliers. Компании стараются не задействовать большой объем капитала на приобретение офиса, а покупкой офисных площадей в основном интересуются частные инвесторы и организации с долгосрочной стратегией размещения.

София Мешкова, Наталья Скорлыгина