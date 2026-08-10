Теракт самолетного типа

10 августа Татарстан подвергся масштабной атаке беспилотников ВСУ. Основной удар пришелся на Нижнекамск, в котором погибли 13 человек, в том числе ребенок, еще 78 пострадавших обратились за медицинской помощью. В республике объявлен траур. В МИД России теракт назвали военным преступлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт временного размещения для пострадавших от удара БПЛА в Нижнекамске

Фото: Администрация Нижнекамского муниципального района Пункт временного размещения для пострадавших от удара БПЛА в Нижнекамске

Фото: Администрация Нижнекамского муниципального района

В ночь на 10 августа Татарстан подвергся атаке беспилотников ВСУ. В 2:51 в республике ввели режим беспилотной опасности. В 5:18 угрозу атаки БПЛА объявили в закамской части республики — в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. В Нижнекамске режим отменили спустя почти четыре часа. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 456 украинских БПЛА самолетного типа над Россией в ночь на 10 августа, однако данные по Татарстану не приводились. Расстояние от Украины до Нижнекамска составляет около 1,2 тыс. км.

В результате атаки погибли 13 человек, в том числе маленькая девочка.

По данным ТАСС, ребенок в момент удара спал на балконе квартиры — дрон врезался в дерево и взорвался, обломками повредило дом, девочка скончалась до приезда скорой помощи. По информации пресс-службы главы Татарстана, девять человек погибли в хостеле. Из них семь граждан Узбекистана, сообщило генеральное консульство республики в Казани, и один гражданин Таджикистана.

Хостел находился не в промышленной зоне, а рабочие, проживавшие в нем, не трудились на промышленных объектах, сообщил журналистам сам глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Если противник хочет сказать, что наносит вред только энергетическим (объектам.— “Ъ”), то нет. Это гражданские люди, которые находились на объекте, который не рядом с промышленным объектом»,— сказал господин Минниханов.

За медицинской помощью обратились 78 человек, 21 из них госпитализирован.

Как рассказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, пострадавшие получили в основном проникающие ранения поражающими элементами, два человека находятся в тяжелом состоянии.

В организованный на базе лицея пункт временного размещения за помощью обратились более 100 человек, сообщил исполком Нижнекамска.

Господин Минниханов объявил в республике траур. Кроме того, решено отменить празднование 60-летия Нижнекамска, запланированное на 15 августа — мероприятие проведут позже и в другом формате.

Днем у Музея Нижнекамска возник стихийный мемориал в память о погибших — сюда жители приносят цветы. В соцсетях нижнекамцы и жители Татарстана пишут: «Казань разделяет вашу боль. Скорбим и молимся за пострадавших».

Кабинет министров Татарстана утвердил суммы единовременной помощи пострадавшим. Членам семей погибших выплатят по 2 млн руб. Люди, здоровью которых нанесен тяжкий или средний вред, получат по 600 тыс. руб., а при легком — 300 тыс. руб. Компенсации в размере от 78 тыс. до 156 тыс. руб. выплатят за утраченное имущество.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаку ВСУ военным преступлением. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Расследовать его будет центральный аппарат ведомства.

Влас Северин, Казань