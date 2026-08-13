Более 11 млн книг сгорело при ударах БПЛА по складам Wildberries
Более 11 млн книг уничтожено при пожарах после ударов беспилотников ВСУ по складам Wildberries. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на совместные данные Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей России.
Большинство сгоревших книг — художественная, детская и научно-популярная литература. Как отметили в отраслевых ассоциациях, продажи на Wildberries занимают 30% российского книжного рынка в денежном выражении.
ВСУ начали атаковать склады Wildberries с середины июля. Последним под удар попал объект в Башкирии, на котором, как сообщили в RWB, не хранились товары. Как сообщал «Ъ», из-за участившихся атак издательства стали приостанавливать поставки книг на маркетплейсы. Независимые компании переходят на продажи в специализированных магазинах, крупные — на поставки книг со своих складов.
Подробнее — в материале «Ъ» «До прочтения бы не сжечь».
За период с 2 по 13 августа 2026 года Wildberries подтвердила атаки БПЛА на свои логистические объекты в Самарской, Владимирской, Тульской, Ленинградской и Воронежской областях, а также в Башкирии. Пожары на складах после атак имели площади до 160 тыс. кв. м в Самарской области и до 100 тыс. кв. м во Владимирской области, где тушение заняло почти сутки.
СКР возбудил уголовные дела о теракте по фактам атак на склады Wildberries в Тульской и Владимирской областях. В результате атак пострадали люди, в том числе четыре человека во Владимирской области и один человек в Тульской области. В Башкирии, по информации Wildberries, на атакованном объекте хранение товаров не осуществлялось, а в Воронежской области товары "преимущественно не пострадали".