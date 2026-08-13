Более 11 млн книг сгорело при ударах БПЛА по складам Wildberries

Более 11 млн книг уничтожено при пожарах после ударов беспилотников ВСУ по складам Wildberries. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на совместные данные Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей России.

Большинство сгоревших книг — художественная, детская и научно-популярная литература. Как отметили в отраслевых ассоциациях, продажи на Wildberries занимают 30% российского книжного рынка в денежном выражении.

ВСУ начали атаковать склады Wildberries с середины июля. Последним под удар попал объект в Башкирии, на котором, как сообщили в RWB, не хранились товары. Как сообщал «Ъ», из-за участившихся атак издательства стали приостанавливать поставки книг на маркетплейсы. Независимые компании переходят на продажи в специализированных магазинах, крупные — на поставки книг со своих складов.

Подробнее — в материале «Ъ» «До прочтения бы не сжечь».