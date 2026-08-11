Дамаск принял высшие меры

Уголовный суд в Дамаске вынес 11 августа смертные приговоры экс-президенту Сирии Башару Асаду и восьмерым его ближайшим сторонникам. Бывшего лидера страны, бежавшего в Россию, признали виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе гражданского конфликта в стране. Единственным, кого судили очно, стал двоюродный брат Башара Асада по материнской линии — бывший бригадный генерал Атеф Наджиб. Все остальные были приговорены заочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал Башара Асада и его приближенных виновными в неизбирательных бомбардировках и артиллерийских обстрелах жилых кварталов, массовом исчезновении людей, пытках в тюрьмах и внесудебных расправах

Фото: Khaled Abdullah / Reuters Суд признал Башара Асада и его приближенных виновными в неизбирательных бомбардировках и артиллерийских обстрелах жилых кварталов, массовом исчезновении людей, пытках в тюрьмах и внесудебных расправах

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Приговоры Башару Асаду и людям из его ближайшего окружения были оглашены 11 августа в Четвертом уголовном суде Дамаска. В числе приговоренных — брат экс-президента Махер Асад, командовавший 4-й бронетанковой дивизией правительственных сил, а также двоюродный брат экс-президента Атеф Наджиб, обвиненный в подавлении протестов в южной провинции Дераа. Вместе с ними к высшей мере были приговорены шестеро других подсудимых, занимавших высокие посты в годы правления Башара Асада.

В приговоре суда содержатся формулировки о «совершении преступлений против человечности» и «военных преступлений», включая «массовые убийства», «пытки» и «использование государственного аппарата для преследования противников режима».

Новые власти Сирии сформированы в 2024 году пришедшей к власти силовым путем вооруженной исламистской оппозицией, которая с 2011 года вела боевые действия против сторонников Башара Асада. Неудивительно, что центральным эпизодом судебного процесса стало подавление протестов в провинции Дераа в феврале 2011 года, в самом начале гражданской войны.

Защита Атефа Наджиба на протяжении всего процесса настаивала на его полной невиновности, апеллируя к тому, что отставной генерал только выполнял приказы вышестоящего руководства. Однако, по мнению судьи Фахра аль-Арайяна, генерал Наджиб не только не признал содеянного, но и не продемонстрировал признаков раскаяния.

Приговор был оглашен в прямом эфире государственного телевидения Сирии.

На законодательном уровне в Сирии закреплен принцип «правосудия переходного периода».

Это механизм преследования членов бывшей элиты времен правления Башара Асада. Многие из них после смены власти в Дамаске бежали из страны. Сирийские власти публично заявляют, что будут добиваться их выдачи, чтобы привлечь к ответственности.

Нил Кербелов