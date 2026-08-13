Раннее бронирование

В более чем двадцати регионах в ближайшее время станут доступны цифровые сервисы по поиску и покупке мест захоронений. На создание такой системы на «Госуслугах» планируется выделить 295,5 млн руб., которые в том числе пойдут на загрузку данных о 14 тыс. кладбищ. Система может повысить прозрачность похоронного бизнеса, однако техническая сложность в реализации может заключаться в недостаточности или разрозненности цифровых данных, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

На «Госуслугах» к 1 декабря 2026 года в 21 регионе появятся новые сервисы по поиску и покупке мест захоронений, следует из ведомственного паспорта цифровой трансформации Минцифры, с которым ознакомился “Ъ”. Для этого планируется загрузить данные о 14 тыс. кладбищ в Национальную систему пространственных данных (НСПД) и обеспечить импорт данных для предоставления 15 госуслуг в электронном виде, говорится в документе. На проект планируется выделить 295,5 млн руб.

В РФ насчитывается более 73 тыс. кладбищ и 33 крематория. Ранее “Ъ” писал, что в первом полугодии 2026 года количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, в России увеличилось на 22,5% год к году, до 995 (см. “Ъ” от 24 июля).

В Минцифры говорят “Ъ”, что в 2026 году решение «Управление захоронениями» реализовано в шести регионах, а еще в 15 «ведется активная работа» по внедрению. Оно «упрощает и ускоряет доступ граждан к услугам в трудный период, снижает административную нагрузку на органы власти и повышает прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка похоронных услуг», говорит представитель министерства. «Расширение "пилота" на дополнительные регионы позволит стандартизировать практики, накопить единые справочники и масштабировать цифровые сервисы»,— добавляет он.

1 тысяча новых услуг появилась на «Госуслугах» в 2025 году, по данным Минцифры.

«Значительная часть процедур, связанных с захоронениями остается очной, бумажной и непрозрачной,— заметил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев.— Цифровой маршрут может сократить сроки и число визитов в учреждения и дать семье понятную последовательность действий».

«Единые реестры кладбищ, мест захоронений, разрешений и поставщиков услуг создают прослеживаемость решений. Когда видно, кто, на каком основании и когда выделил участок или выдал разрешение, становится меньше пространства для неофициальной продажи мест, навязывания посредников и утечки информации о смерти к так называемым черным агентам. Это снижает коррупционные риски при выделении мест и выдаче разрешений»,— уверен господин Сулоев.

Тем не менее глава похоронного дома «Журавли» Илья Болтунов говорит, что получение цифровой услуги сводится к реальному посещению администрации кладбища для сверки документов: «По сути теряется весь эффект от цифровизации, когда на кладбище будут также навязываться услуги, например, по копке могил втридорога».

Технический запуск к заявленному сроку возможен, считает господин Сулоев, однако опыт пилотной эксплуатации уже выявлял типичные проблемы, говорит он: отсутствие бесшовной подгрузки сведений из госреестров, недостаточность или разрозненность цифровых данных о конкретном месте захоронения, невозможность выбрать участок на интерактивной карте и сохранение бумажной процедуры при подзахоронении, а также нехватка денег, оборудования и специалистов в муниципалитетах, на которых лежит основная практическая работа.

Главная сложность технической реализации проекта лежит в организационной плоскости, считает директор по развитию бизнеса департамента «Заказная разработка» «Рексофт» Николай Потапов: «Достать эти архивы с мест, перепроверить, привести к единой форме. Это в первую очередь работа с людьми, причем в регионах. Вот что потребует максимальных усилий и ресурсов в проекте. Также надо не забывать про координацию между ведомствами, НСПД и подрядчиками, которые ведут работу с ключевыми системами, “зашитыми” под капот сервиса». Основные трудности будут связаны с управлением, соглашается основатель ИТ-интегратора AWG Александр Хачиян: административными согласованиями, рутинными процессами и сопротивлением на местах. «Бизнес консервативен, многие привыкли работать в тени, и не все захотят становиться прозрачными для государства»,— уверен он.

Алексей Жабин, Дарья Андрианова