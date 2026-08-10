«Лента» получила контроль над сетью гипермаркетов «О’Кей»

«Лента» официально стала контролировать сеть гипермаркетов «О’Кей». ООО «РБФ Ритейл», подконтрольное ритейлеру, 10 августа получило 99,56% доли в уставном капитале «О’Кей», следует из данных «Контур.Фокус», пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лента» завершила переход «О’Кей» под свой контроль

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Лента» завершила переход «О’Кей» под свой контроль

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

О покупке сети «Лента» объявила в начале июня. Тогда компания получила 100% ООО «РБФ-Ритейл», через которое была структурирована сделка. О возможном приобретении «О’Кей» стало известно еще в январе 2025 года.

Сделка по покупке 75 гипермаркетов прошла без денежной выплаты: «Лента» приняла на себя долговые обязательства «РБФ-Ритейла». При этом сеть дискаунтеров «ДА!» в периметр сделки не вошла.

После перехода под контроль «Ленты» бренд «О’Кей» должен исчезнуть с рынка. Все приобретенные гипермаркеты планируют до конца 2026 года переименовать в «Гипер Ленту».

Матвей Николаев