Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет пост в конце августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, госпожа Левитт решила проводить больше времени с семьей.
«Кэролайн была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю его историю. Спасибо, Кэролайн, за хорошую работу»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Президент добавил, что госпожа Левитт останется его внештатным советником и «влиятельным голосом в Республиканской партии». Кто сменит ее на посту, Дональд Трамп не сообщил.
Кэролайн Левитт 28 лет. Она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Госпожа Левитт занимает должность с начала второго президентского срока Дональда Трампа — с 20 января 2025 года. Во время его первого срока она была спичрайтером и помощником пресс-секретаря Белого дома. В июле 2024 года госпожа Левитт родила сына Николаса, в мае 2026-го — дочь Вивиану.
В апреле 2026 года пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт сообщила журналистам перед ужином для прессы Белого дома, что речь Дональда Трампа будет «смешной и интересной» и на ней «будут выстрелы». После начала мероприятия неизвестный открыл стрельбу у входа в банкетный зал, в результате чего президента США эвакуировали, а один сотрудник спецслужб получил ранение.
В августе 2025 года Кэролайн Левитт на брифинге выразила мнение, что после встреч Дональда Трампа «может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира» на Украине, и американские дипломаты готовят встречу президентов России и Украины.
В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп прокомментировал поведение Кэролайн Левитт, сравнив движения её губ с «пулемётом» после того, как она резко ответила журналисту HuffPost по поводу выбора места для саммита Трампа и Владимира Путина.