Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет пост в конце августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, госпожа Левитт решила проводить больше времени с семьей.

«Кэролайн была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю его историю. Спасибо, Кэролайн, за хорошую работу»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Президент добавил, что госпожа Левитт останется его внештатным советником и «влиятельным голосом в Республиканской партии». Кто сменит ее на посту, Дональд Трамп не сообщил.

Кэролайн Левитт 28 лет. Она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Госпожа Левитт занимает должность с начала второго президентского срока Дональда Трампа — с 20 января 2025 года. Во время его первого срока она была спичрайтером и помощником пресс-секретаря Белого дома. В июле 2024 года госпожа Левитт родила сына Николаса, в мае 2026-го — дочь Вивиану.