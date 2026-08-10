Яблочный не спас

Верховный суд РФ по иску партии «Родина» снял список «Яблока» с выборов в Госдуму. 10 августа была оглашена только резолютивная часть решения, но судя по выступлениям представителей Центризбиркома (ЦИК) и прокуратуры, основным поводом стали нарушения авторского права в ходе предвыборной агитации. Причем, как выяснилось в суде, агитационными считаются любые материалы, которые партия публиковала на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеру «Яблока» Николаю Рыбакову не удалось защитить свою партию от конкурентов по выборам в Госдуму

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Лидеру «Яблока» Николаю Рыбакову не удалось защитить свою партию от конкурентов по выборам в Госдуму

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Список претензий «Родины» к «Яблоку» не исчерпывался одним только нарушением авторских прав. Истцы, например, обращали внимание на существенный рост количества посвященных «Яблоку» публикаций, стоимость которых не была оплачена из избирательного фонда. По представленной в суде оценке Ассоциации блогеров и агентств, только в зарубежных соцсетях контент в поддержку «яблочников» получил поддержку на сумму более 88 млн руб. Из них около 70 млн руб.— за счет продвижения у иностранных агентов и на платформах заблокированных в России соцсетей, где оплата из средств избирательного фонда невозможна. Указанная сумма превышает допустимый размер расходов помимо избирательного фонда (5%, или 35 млн руб.), подчеркнули истцы.

Также «Яблоко», по их мнению, занималось пропагандой и публичным оправданием идеологии ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Призыв к прекращению огня в ситуации, когда часть территории новых субъектов РФ контролируется ВС Украины, в «Родине» расценили как призыв к нарушению территориальной целостности РФ. Наконец, противопоставление «Яблока» партиям, поддерживающим продолжение боевых действий, содержит признаки возбуждения социальной розни, настаивали представители истцов.

Но самый большой блок претензий был связан именно с нарушением авторских прав в ходе предвыборной агитации.

Зарегистрированные агитационные материалы содержат ссылку на сайт «Яблока», где размещено интервью основателя партии Григория Явлинского от 27 июля 2026 года, которое носит явно агитационный характер, доказывали представители «Родины». При этом в нем использованы слова из песни «Пусть всегда будет солнце», эмблемы политических партий, изображения зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и блогера Виктории Бони, а также кадры из фильма Сергея Бондарчука «Война и мир», хотя партия не получала прав на использование этих материалов и их переработку. Заодно «Родина» обвинила «Яблоко» в нарушении авторских прав американской компании Open AI (из-за публикации изображений, сгенерированных ChatGPT), художника начала XX века Эля Лисицкого (по мнению истцов, эмблема «Яблока» срисована с его плаката «Клином красным бей белых») и даже АО «Коммерсантъ» (в связи с публикацией на сайте партии снимка фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова из иска к «Яблоку»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Работа фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова из иска к «Яблоку»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Представители «Яблока» доказывали, что для снятия партии с выборов «нет никаких оснований». «Все документы были проверены ЦИКом, решение о допуске было принято единогласно»,— напомнил лидер партии Николай Рыбаков. Утверждение, что прекращение огня приведет к изменению границ РФ, является домыслом истца, а организационная связь «Яблока» с экстремистским и запрещенным движением ЛГБТ не доказана, уверяли ответчики. Общеупотребимые фразы, цитирование которых не связано с конкретным художественным произведением, не могут охраняться авторским правом, подчеркивал юрист и кандидат в Госдуму от «Яблока» Виталий Исаков. Кроме того, материалы, которые истец квалифицировал как поддержку ЛГБТ (движение объявлено экстремистским и запрещено в России), создавались до выборов и не включались в структуру агитации партии, отметил «яблочник». А эмблемы партий следует считать официальными материалами, поскольку их использовал ЦИК, публикуя результаты голосования на прошлых выборах в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Яблоко» также представило лицензионный договор с АО «Коммерсантъ» на использование фотографии с изображением танка в подсолнухах и квитанцию об оплате. После этого представители «Родины» попытались привлечь внимание к отсутствию на опубликованном снимке имени автора, но на увеличенном изображении подпись была видна отчетливо. По поводу публикаций о партии на сторонних ресурсах ответчики заявили, что «Яблоко» не заказывало их продвижение, а что касается изображений, сгенерированных ChatGPT, то права на созданные им картинки принадлежат пользователям сервиса, а сам ИИ не может владеть авторскими правами, подчеркнули юристы партии.

Однако эти доводы не убедили представителя ЦИКа Сергея Сахарова. Он признал, что у комиссии не было претензий к «Яблоку» на стадии регистрации, но из прозвучавших в суде доводов следует, что при проведении предвыборной агитации партией все-таки были допущены нарушения авторского права.

В частности, заявил господин Сахаров, сайт может использоваться для проведения агитации, равно как и размещенные на нем материалы, независимо от даты публикации. К тому же как минимум один материал — интервью Григория Явлинского — размещен уже после начала агитационного периода.

Нет у «Яблока» и разрешения на использование отрывков из стихотворения и пьесы, продолжил представитель ЦИКа, притом что авторские права распространяются в том числе на часть произведения. К использованию ChatGPT, добавил он, защита авторского права неприменима, но можно говорить о нарушении правил использования площадки. Экстремизма в действиях «Яблока» в ЦИКе также не увидели, зато объявили, что по итогам проверки обнаружили у партии иностранное финансирование. Это, правда, не относится непосредственно к рассматриваемому делу, уточнил Сергей Сахаров, но может стать основанием для отмены регистрации партии в перспективе.

Как следует из оглашенной в суде справки Росфинмониторинга, в партсписке «Яблока» значатся 12 лиц, на счета которых в период с октября 2021 года по август 2024 года поступали деньги из иностранных источников. Средства из иностранных банков поступали и контрагентам партии по финансовым операциям. Николай Рыбаков уточнил, что речь идет о пожертвованиях на сумму около 16,9 тыс. руб., и признался, что ему не все понятно из этой справки, хотя, возможно, поступления кандидатам были связаны с необходимостью продать иностранные активы перед выборами.

Случаев, когда партию снимали с федеральных выборов за нарушение авторских прав, до сих пор не было, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин, хотя на региональных и местных выборах такое происходило не раз.

Является ли решение Верховного суда прецедентом, можно будет понять, только когда появится полный текст решения, оговаривается эксперт: «Это может быть и единичная практика».

По мнению политолога Евгения Минченко, в данном случае трудно говорить о внезапном изменении позиции ЦИКа, ведь при регистрации «Яблока» комиссия принимала решение на основании представленных партией документов. «Теперь ЦИК поддержал позицию, уже связанную с информацией Росфинмониторинга и прокуратуры. Поэтому здесь логического противоречия я не вижу»,— отметил эксперт.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова