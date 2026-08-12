США и еще 40 стран призвали предупреждать о пусках баллистических ракет

41 государство выступило с заявлением, в котором призвало все страны оповещать за 24 часа о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей (РКН). Текст опубликован на сайте американского постпредства в ООН.

Авторы документа призывают указывать класс ракеты, временное окно, район старта и направление полета, а также выпускать предупреждения для моряков и пилотов о зонах падения или посадки.

Поводом для обращения стала «недавняя активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе, которая не соответствовала международным стандартам». Внезапные тесты баллистических ракет повышают риск военных просчетов, подрывают глобальную стабильность и угрожают безопасности близлежащих государств, указано в заявлении.

Подписи под документом поставили 41 государство, включая США и страны НАТО, ЕС, а также Японию, Южную Корею, Австралию и Украину. Авторы отметили, что прозрачность в вопросе пусков не ограничивает военные разработки, а служит укреплению доверия и предотвращению конфликтов.