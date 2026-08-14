Достановка по требованию

Темпы роста онлайн-продаж продуктов питания по итогам января—июня 2026 года составили почти 24%, достигнув в денежном объеме 952 млрд руб. Сегмент e-grocery растет, но уже не такими темпами, как еще несколько лет назад: рынок подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как следует из предоставленных “Ъ” подсчетов Infoline, оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в первой половине 2026 года составил 952 млрд руб., что на 23,9% больше год к году. Судя по данным аналитиков, динамика продолжает замедляться. Эта тенденция началась с 2025 года, уточняют в Ассоциации компаний интернет-торговли. По ее данным, по итогам прошлого года совокупный оборот рынка e-grocery с учетом доставки из кафе и ресторанов достиг 2,2 трлн руб., что на 42% больше год к году. Для сравнения: в 2024 году фиксировался рост на 99,6%.

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В отсутствие взрывного роста рынка его участники сфокусировались на повышении эффективности маркетинговых инвестиций для выхода на положительную EBITDA за счет оптимизации расходов на доставку, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Одним из основных инструментов стал перевод операций на дарксторы и развитие собственных курьерских служб крупнейших игроков, отмечает он.

Ряду операторов сегмента e-grocery удалось минимизировать негативное влияние сезонного сокращения спроса за счет расширения области доставки и региональной экспансии.

Так, в «Самокате» этим летом радиус доставки охватил более 1,5 тыс. населенных пунктов, в их числе — пригороды городов-миллионников, а также небольшие поселения, рассказали “Ъ” в компании. Компания доставляет заказы на дачи и в загородные поселки 13 регионов страны.

В «Яндекс Лавке» говорят, что одним из основных драйверов роста выступают регионы, где сервис развивает собственную сеть и франчайзинговую модель. По этой модели компания работает уже в половине городов присутствия. За январь—июнь 2026 года оборот «Яндекс Лавки» вырос на 25% год к году.

В апреле—июне этого года самые высокие темпы роста в сегменте e-grocery показал «Магнит». По данным Infoline, за этот период онлайн-продажи у ритейлера выросли на 63,8%, до 67,3 млрд руб. В целом по итогам первого полугодия общий онлайн-оборот товаров «Магнит Доставки» вырос на 73% год к году, рассказали “Ъ” в компании. Росту онлайн-продаж способствует расширение предложения товаров и развитие персонализированного управления выгодой: сервис начал точнее подбирать скидочные предложения с учетом покупательского поведения, отмечают в «Магните».

Глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что сейчас сегмент e-grocery все еще остается самым динамичным направлением розницы и по итогам первого полугодия сохраняет двузначные темпы роста, опережая в несколько раз показатели продовольственного ритейла в целом. В среднем онлайн-продажи крупных торговых сетей в январе—июне 2026 года увеличились более чем на 20%, отмечает господин Богданов. По его мнению, главными драйверами роста сегмента останутся развитие экспресс-доставки, расширение географии присутствия и инфраструктуры дарксторов.

Раньше цифровые сервисы развивались в основном за счет притока новой аудитории, сейчас доставкой пользуется значительная часть покупателей крупных сетей, и рост складывается из увеличения частоты заказов и масштабирования сервисов доставки, отмечает Станислав Богданов.

По его словам, сказывается и общее поведение потребителя: покупатели стали избирательнее, чаще сравнивают цены и оптимизируют корзину.

По итогам 2026 года рынок онлайн-продаж продуктов питания вырастет до 2,03 трлн руб., что на 25% выше год к году, прогнозируют в Infoline. Это на два процентных пункта ниже значений 2025 года и почти вдвое меньше темпов 2024 года. В Data Insight ожидают оборот рынка по итогам этого года в 1,2 млрд заказов и 1,86 трлн руб., что соответственно больше на 20% и 24% год к году.

Алина Мигачёва