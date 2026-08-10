ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать пострадавший от атак ВСУ бизнес

Банк России опубликовал информационное письмо, предписывающее кредиторам реструктурировать задолженность малого и среднего бизнеса, понесшего убытки от атак ВСУ на склады, производства и торговые объектах. Рекомендации ЦБ будут действовать до 31 августа 2027 года.

Кредитным организациям, МФО и кооперативам рекомендовано удовлетворять заявления предпринимателей даже при отсутствии у них права на льготный период. Банк России советует согласовывать реструктуризацию по собственных программ, приостанавливать исполнение обязательств на согласованный срок и не начислять неустойки за нарушения, вызванные терактами.

ЦБ также требует оперативно направлять обновленные графики платежей и воздерживаться от требований досрочного возврата средств или повышения ставок по выданным займам. Отдельная рекомендация адресована бюро кредитных историй — им предложено не учитывать факт реструктуризации как негативный показатель при расчете рейтинга заемщика.