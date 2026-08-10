ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать пострадавший от атак ВСУ бизнес
Банк России опубликовал информационное письмо, предписывающее кредиторам реструктурировать задолженность малого и среднего бизнеса, понесшего убытки от атак ВСУ на склады, производства и торговые объектах. Рекомендации ЦБ будут действовать до 31 августа 2027 года.
Кредитным организациям, МФО и кооперативам рекомендовано удовлетворять заявления предпринимателей даже при отсутствии у них права на льготный период. Банк России советует согласовывать реструктуризацию по собственных программ, приостанавливать исполнение обязательств на согласованный срок и не начислять неустойки за нарушения, вызванные терактами.
ЦБ также требует оперативно направлять обновленные графики платежей и воздерживаться от требований досрочного возврата средств или повышения ставок по выданным займам. Отдельная рекомендация адресована бюро кредитных историй — им предложено не учитывать факт реструктуризации как негативный показатель при расчете рейтинга заемщика.
Банк России ранее, 16 августа 2024 года, рекомендовал кредиторам поддерживать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате атак ВСУ, а также рассмотреть возможность полного прощения долга при разрушении помещений. В августе 2024 года ЦБ также разъяснил правила кредитных каникул для жителей этих регионов, позволяющие получить отсрочку платежей на срок до шести месяцев при соблюдении определенных лимитов кредитов.
В конце 2025 года Банк России продлил на шесть месяцев рекомендации для банков по реструктуризации кредитов корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Для стимулирования банков к выполнению этих рекомендаций, ЦБ временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам для заемщиков, которые обладают потенциалом восстановления финансовой устойчивости.