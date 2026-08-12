Черноморский террор

Минувшей ночью приморские города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников и безэкипажных катеров. Уничтожено было несколько сотен беспилотников. Погибли 2 человека, в том числе восьмилетний ребенок, 13 человек ранены. Повреждения получили жилые дома, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры; в Новороссийске и Геленджике жители пострадавших домов эвакуированы. В районе новороссийского порта обрушился наземный путепровод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Сигналы тревоги в ночь на 12 августа звучали в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Помимо угрозы с воздуха Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров, о чем сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем канале в мессенджере Max.

В течение всей ночи глава города информировал жителей об отражении атаки, напоминал о мерах предосторожности, а также о запрете съемок. Движение общественного транспорта в Новороссийске прекратилось до утра, дорога вдоль порта, ведущая в Кабардинку и Геленджик, закрыта. Около четырех часов утра мэр сообщил, что в городе развернуты два пункта временного размещения для жителей пострадавших домов. Утром Андрей Кравченко оставил на своей странице эмоциональную запись: «Новороссийск пережил страшную ночь, отражая бесчеловечную атаку фашистской нечисти. К сожалению, погиб ребенок. Это самая невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь».

По данным властей Новороссийска, в результате атаки с воздуха и с моря повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, в том числе 4 предприятия и 21 жилое здание, включая многоквартирные дома. Представитель «Деметра Холдинг» подтвердил “Ъ” нанесение повреждений Новороссийскому зерновому терминалу (НЗТ), отказавшись от дополнительных комментариев. Мощность НЗТ составляет 8,5 млн тонн зерновых грузов в год.

В одном из жилых домов Новороссийска обломки БПЛА пробили крышу, в результате пострадали женщина и шестилетний ребенок, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего в городе ранения получили восемь человек. В пункты временного размещения доставлены 90 человек, пожары на большинстве объектов оперативно ликвидированы. Мэр Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов обрушился надземный путепровод на улице Магистральной вблизи порта. «Движение автотранспорта перекрыто, объезд — по улице Портовой либо через село Кирилловка. Принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий»,— сообщил глава Новороссийска.

Целью воздушного налета ВСУ минувшей ночью также стал портовый объект в поселке Волна Темрюкского района. Как сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков, обломки БПЛА упали во дворе частного дома в поселке, погиб один человек.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате ночной атаки ВСУ люди пострадали в Анапе и Геленджике. В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, пострадали двое жильцов, им оказали медицинскую помощь без госпитализации. В Геленджике ранения получили три человека, двое были госпитализированы. В поселке Голубая бухта под Геленджиком повреждены около 20 домов, 3 из них полностью разрушены, жильцов эвакуируют. В муниципалитете введен локальный режим ЧС.

О том, что при отражении атаки на Краснодарский край было уничтожено несколько сотен беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Анна Перова, Краснодар