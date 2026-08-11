Ливан первым в арабском мире отменил смертную казнь

Парламент Ливана одобрил закон об отмене смертной казни. Ее заменят пожизненным лишением свободы с каторжными работами, передает ABC News. После голосования Ливан стал первой арабской страной, формально отменившей высшую меру наказания.

За документ проголосовало большинство из 128 депутатов, тогда как парламентский блок «Хезболлы» выступил против, сообщили правительственные источники. Законопроект внесли в парламент в октябре 2025 года, его поддержали семь депутатов из разных политических блоков, а перед принятием текст изменили.

В Ливане с 2004 года действовал неофициальный мораторий на казни, хотя смертные приговоры сохранялись. В июне Национальная комиссия по правам человека Ливана поддержала продвижение законопроекта и призвала исключить из законодательства также наказание в виде каторжных работ.