Япония выразила протест из-за визита Путина на Итуруп

МИД Японии заявил протест из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Господин Путин сегодня впервые приехал на остров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время визита на остров Итуруп

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время визита на остров Итуруп

Фото: пресс-служба президента РФ

«Северные территории, включая остров Эторофу, являются исторически и юридически неотъемлемыми территориями Японии, и Япония решительно протестует против этого визита»,— указано в пресс-релизе японского МИДа.

«Северными территориями» в Японии называют южную часть Курильских островов. Япония претендует на четыре острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу Хабомаи. Россия считает, что суверенитет над этими островами закреплен за ней и оспорен не будет. Переговоры стран по мирному договору были приостановлены Москвой в 2022 году в ответ на введенные Токио антироссийские санкции.