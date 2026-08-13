Япония выразила протест из-за визита Путина на Итуруп
МИД Японии заявил протест из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Господин Путин сегодня впервые приехал на остров.
Владимир Путин во время визита на остров Итуруп
Фото: пресс-служба президента РФ
«Северные территории, включая остров Эторофу, являются исторически и юридически неотъемлемыми территориями Японии, и Япония решительно протестует против этого визита»,— указано в пресс-релизе японского МИДа.
«Северными территориями» в Японии называют южную часть Курильских островов. Япония претендует на четыре острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу Хабомаи. Россия считает, что суверенитет над этими островами закреплен за ней и оспорен не будет. Переговоры стран по мирному договору были приостановлены Москвой в 2022 году в ответ на введенные Токио антироссийские санкции.