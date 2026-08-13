Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 265

265 человек погибли при землетрясении в Колумбии, 3 494 человека были ранены, а также еще 496 пропали без вести, сообщил президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья. Его слова приводит El Espectador.

По данным президента, всего пострадали 25 872 семьи. Кроме того, он сообщил, что было разрушено 11,3 тыс. жилых домов, 53,5 тыс. зданий повреждены, 140 — обрушились. Также обрушился один пешеходный мост и 20 автомобильных, а также повреждены 203 автодороги и пять аэропортов.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. С того момента было зафиксировано не менее 70 афтершоков. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. По данным властей, страна получила 1,5 тыс. тонн продовольствия и гуманитарной помощи.