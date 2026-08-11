Свободную экономическую зону распространили на всю территорию Курской и Белгородской областей

Правительство РФ приняло решение распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Ранее льготы действовали лишь на отдельных приграничных участках. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Статус резидента СЭЗ теперь доступен предпринимателям, намеренным реализовывать инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Приоритетными направлениями определены производство комбикормов, минеральных удобрений и бумажной продукции.

По оценке правительства, совокупный объем инвестиций в рамках проектов на территории трех регионов превысит 200 млрд руб. Также планируется создать порядка 4 тыс. рабочих мест. Для резидентов СЭЗ предусмотрен широкий перечень налоговых преференций. Уже поступило семь заявок от потенциальных участников.

С 2024 года вступил в силу закон, предусматривающий включение отдельных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, в состав СЭЗ, действующей также в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Для бизнеса предусмотрены налоговые и административные льготы, включая обнуление земельного налога на три года и возможность создания свободной таможенной зоны. Расширение зоны действия режима главы регионов обсуждали с Минэкономики еще в январе.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Приграничное расстройство».

Кабира Гасанова