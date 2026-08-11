Морпеха комиссовали из России в США

В России освободили американца Роберта Гилмана, который с начала 2022 года находился под стражей в Воронеже. По данным “Ъ”, перед отправкой в США суд в срочном порядке завершил затянувшееся рассмотрение его уголовных дел за драки с сотрудниками УФСИН и утвердил десятилетний приговор. С начала июля все материалы находились на паузе из-за плохого самочувствия подсудимого. Дома Роберту Гилману предстоит медицинское и психологическое обследование и лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман во время заседания суда (май 2022 года)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Роберт Гилман во время заседания суда (май 2022 года)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Об освобождении 32-летнего гражданина США и уроженца Польши Роберта Гилмана во вторник, 11 августа, сообщило агентство Reuters. По его данным, президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании американца «по гуманитарным соображениям». В сопровождении матери и четырех врачей Роберт Гилман был отправлен в США на самолете Госдепартамента. Поговоривший с Reuters американский чиновник сказал, что бывший арестант передвигается и разговаривает, а его состояние оценивается как стабильное.

Под стражей в Воронеже Роберт Гилман находился с января 2022 года. Тогда его сняли с поезда Сухум—Москва за пьяный дебош и в полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге.

По приговору суда ему назначили три с половиной года колонии за нападение на представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Приехавший в Россию учиться Роберт Гилман извинился перед полицейским, однако в исправительном учреждении устроил несколько драк с сотрудниками УФСИН и следователем. В итоге в его отношении возбудили четыре уголовных дела о дезорганизации деятельности исправительных учреждений и нападении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 321 и ст. 296 УК РФ). При рассмотрении двух из них наказание ужесточили до десяти лет колонии строгого режима.

Рассмотрение оставшихся двух дел Роберта Гилмана, а также апелляционного представления прокуратуры на последний приговор приостановили в связи с госпитализацией американца. По неофициальным данным, он попал в больницу в состоянии диссоциативного ступора. Адвокат Ирина Бражникова, которая представляла интересы американца на протяжении двух последних лет в Воронеже, подтвердила “Ъ”, что он действительно находился в тяжелом состоянии: «На фоне этого и решили его освободить. К сожалению, вся эта история его здоровье сильно пошатнула».

Вопрос освобождения Роберта Гилмана госсекретарь США Марко Рубио поднимал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля.

После этого Воронежский областной суд в срочном порядке рассмотрел апелляционное представление на приговор американца. Его десятилетнее наказание, по данным “Ъ”, было оставлено в силе.

Роберт Гилман не отрицал вину в нападениях. На протяжении более чем четырех лет под стражей он стал прекрасно говорить на русском языке и практически не обращался за помощью переводчика. После первого приговора он заявлял, что его травят в колонии, и предрекал свою смерть, однако продолжал нападать на сотрудников изолятора. В одном из процессов Роберт Гилман объяснил, что делал это из-за нежелания оказаться в отдаленной от Воронежа колонии.

Первые заседания по уголовным делам Роберта Гилмана посещали сотрудники посольства США. Однако в последние годы они перестали приезжать в Воронеж. Впрочем, сам американец продолжал надеяться на обмен. Рассмотрение его дел затягивалось, так как заседания постоянно переносились из-за нехватки конвоя. В итоге на последнем слушании Роберт Гилман, служивший в морской пехоте США, объявил, что готов уйти на специальную военную операцию в качестве штурмовика. После этого он и был госпитализирован.

По словам собеседника “Ъ” в органах власти в Воронеже, освобождение американца снимет головную боль с сотрудников правопорядка: «Откровенно говоря, сотрудники УФСИН его боялись, так как не знали, чего от него можно ожидать».

По данным Associated Press, по прибытии домой Роберта Гилмана отправят в военный госпиталь в Техасе, где он пройдет медицинское и психологическое обследование и лечение.

Сергей Толмачев, Воронеж