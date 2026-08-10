Акции «Самолета» выросли более чем на 13% на новостях о сделке с казахстанским фондом

Составлено ИИ-Ассистентъ

В феврале 2026 года наследники основателя группы «Самолет» Михаила Кенина вступили в права наследования пакета акций в 29,12%, рыночной стоимостью 15,6 млрд руб., который перешел его семье. Управление этим пакетом должна была осуществлять family office Кенина, и тогда заявлялось об отсутствии планов по его продаже.

Однако уже в мае 2026 года фонд «Горизонт», представляющий интересы наследников Михаила Кенина, продал около 3% акций девелопера, а в июне снизил свою долю участия в «Самолете» до 19,68%. На момент сделки по продаже 18% акций казахстанскому фонду Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited, фонд «Горизонт» сократил свой портфель до примерно 1,68% акций.

Продажа пакета акций может быть связана с финансовыми трудностями «Самолета», так как ранее, в начале 2026 года, компания запрашивала у правительства льготный кредит в размере 50 млрд руб., и тогда возникли проблемы с обслуживанием долгов. Подкомиссия Минфина, рассмотрев ситуацию, не обнаружила критических проблем у «Самолета», но рекомендовала продолжить работу с банками и поддерживать финансовую стабильность.