В штате Луизиана задержали россиянина с 360 кг метамфетамина

В американском штате Луизиана задержан гражданин России. Он перевозил в грузовике 358,14 кг метамфетамина. Это одна из крупнейших партий этого наркотика за всю историю штата, сообщили в офисе шерифа округа Ливингстон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Livingston Parish Sheriff’s Office Фото: Livingston Parish Sheriff’s Office Фото: Livingston Parish Sheriff’s Office Следующая фотография 1 / 3 Фото: Livingston Parish Sheriff’s Office Фото: Livingston Parish Sheriff’s Office Фото: Livingston Parish Sheriff’s Office

Задержанный — Антон Витальевич Раков, он пребывал в Штатах нелегально. Кинологическая служба округа Ливингстон остановила 18-колесный грузовик на автомагистрали в городе Денхэм-Спрингс. Наркотики были спрятаны в прицепе. Задержанного россиянина передали службе иммиграции и таможенного контроля США (ICE), уточняется в пресс-релизе офиса шерифа, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Портал Unfilteredwithkiran утверждает, что ранее в этом году Раков был арестован по обвинению в изготовлении и распространении наркотиков.

Правоохранительные органы опубликовали несколько фото с места задержания. На кадрах видно, как полицейские со строительных лесов осматривают крышу грузовика. На установленных рядом столах разложены обернутые фольгой свертки с наркотиками. На другом фото видно, что метамфетамин перевозили как минимум в пяти больших контейнерах.