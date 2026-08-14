Бессент анонсировал «невиданные ранее» меры против Ирана

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США намерены применить к Ирану «невиданные ранее» меры. По его словам, это будет «сочетание экономической изоляции» и продолжения «блокады Ормузского пролива, которая не позволит ничему проникать в иранские порты или выходить из них».

«На следующей неделе появятся новые заявления, потому что мы собираемся применить меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны»,— сказал господин Бессент в интервью программе на телеканале Newsmax (цитата по Reuters).

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США готовы бесконечно поддерживать блокаду Ирана. Соединенные Штаты возобновили блокаду иранских портов 14 июля. До этого мера действовала с 13 апреля по 18 июня.