Бессент анонсировал «невиданные ранее» меры против Ирана
Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США намерены применить к Ирану «невиданные ранее» меры. По его словам, это будет «сочетание экономической изоляции» и продолжения «блокады Ормузского пролива, которая не позволит ничему проникать в иранские порты или выходить из них».
«На следующей неделе появятся новые заявления, потому что мы собираемся применить меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны»,— сказал господин Бессент в интервью программе на телеканале Newsmax (цитата по Reuters).
Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США готовы бесконечно поддерживать блокаду Ирана. Соединенные Штаты возобновили блокаду иранских портов 14 июля. До этого мера действовала с 13 апреля по 18 июня.
12 февраля 2026 года американский министр финансов Скотт Бессент заявлял, что США наращивают военное присутствие вблизи Ирана, а решение о переброске дополнительных сил согласовали президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет. В январе 2026 года Вашингтон объявил о направлении к Ирану «огромной армады» и призвал Тегеран вернуться за стол переговоров для заключения сделки, предусматривающей полный отказ от ядерного оружия.
Пит Хегсет заявлял 6 марта 2026 года, что американские военные в операции против Ирана больше не будут связаны «политкорректными правилами ведения войны». 4 марта 2026 года глава Пентагона объявил о новом этапе военной операции, целью которой является установление полного контроля над воздушным пространством Ирана.
В июне 2026 года Минфин США предлагал использовать замороженные иранские активы для выплат компенсаций странам Персидского залива за ущерб, а также для возмещения расходов за проход по Ормузскому проливу.