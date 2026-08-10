Врио ректора ГИТИСа стала Марина Кирюшкина

Проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина назначена временно исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС. Об этом сообщается на сайте вуза. Как уточнили “Ъ” в пресс-службе учреждения, она будет занимать эту должность до проведения выборов ректора, которые пройдут "после 1 ноября". Точная дата пока неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Накануне ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил «Ъ», что покидает свой пост. По данным министерства, выборы нового ректора состоятся 15 сентября на общем собрании работников и обучающихся вуза. Кандидаты на эту должность должны были подать заявки до 25 июня.

Григорий Заславский занимал пост ректора ГИТИСа с 2016 года. «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к МВД, писали, что в отношении бывшего ректора силовики проводят проверку. Речь, по их словам, идет о нескольких эпизодах, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы. Господин Заславский в разговоре с «Ъ» заявил, что не в курсе проверок со стороны МВД.

Мария Барановская