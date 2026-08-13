Маркетплейс особого времени

Как стало известно “Ъ”, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) выводит маркетплейс товаров двойного назначения «Рой.Маркет» из пилотного режима и начинает подключать к нему сторонних селлеров. Площадка рассчитывает привлечь производителей, дистрибуторов и профессиональных продавцов, в том числе уже работающих на Wildberries и Ozon. К 2027 году планируется довести каталог до более 10 тыс. позиций, включающих, помимо комплектующих для беспилотников, средства индивидуальной защиты, электронику и полевую униформу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

О переходе «военного маркетплейса» «Рой.Маркет» на новую ИТ-платформу и масштабировании площадки “Ъ” сообщил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков. С 1 августа сервис работает на обновленной платформе, рассчитанной на самостоятельное подключение большого числа продавцов. Если на пилотном этапе значительная часть операций выполнялась командой площадки, то теперь селлеры смогут самостоятельно размещать товары, управлять ассортиментом, ценами и остатками, обрабатывать заказы и работать с документами через личный кабинет.

«Рой.Маркет» был запущен в начале 2025 года и до сих пор работал в пилотном режиме. Как ранее сообщал “Ъ”, на первом этапе ЦБСТ формировал логистическую инфраструктуру площадки и тестировал модель спецснабжения. В начале августа центр также сообщал о планах подключить к ней с 1 сентября технико-эксплуатационные части Минобороны РФ. Ассортимент маркетплейса уже сейчас выходит за пределы комплектующих для беспилотников: на площадке представлены 3D-принтеры, катушки с оптоволокном, антенны, зарядные устройства и другие товары и оборудование, востребованные при эксплуатации и производстве техники в полевых лабораториях.

Следующим этапом должно стать расширение ассортимента за счет как новых селлеров из сферы электроники, так и производителей полевой униформы, средств индивидуальной защиты, бронезащиты и другой экипировки. В первую очередь «Рой.Маркет» рассчитывает привлечь производителей, дистрибуторов и профессиональных селлеров, уже работающих на универсальных маркетплейсах, где существуют ограничения на отдельные категории военного ассортимента. Например, Wildberries относит к запрещенным готовое армейское снаряжение, ткани для его изготовления, другие товары военного ассортимента и форменное обмундирование.

Экономическая модель площадки также отличается от универсальной e-commerce. Как сообщили в ЦБСТ, комиссия «Рой.Маркета» с оборота будет «существенно ниже», чем на массовых маркетплейсах, хотя затраты на логистику будет нести продавец. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, средняя комиссия Wildberries в 2025 году составляла 21,3%, Ozon — 22,9% (конкретные ставки зависят от категории товаров).

Логистическая инфраструктура площадки также формировалась в ходе пилотного запуска. Как ранее сообщал “Ъ”, в ее контур были интегрированы несколько логистических операторов, а также механизмы страхования, маршрутизации и досмотра грузов. Теперь ЦБСТ переводит доставку на распределенную модель 4PL: товар может оставаться у селлера или в существующей логистической инфраструктуре до момента заказа, а доставка организуется с привлечением нескольких профессиональных операторов. В центре рассчитывают, что такая схема позволит расширять географию поставок без создания собственной складской сети и снизит риски, связанные с концентрацией запасов в одном месте.

Для покупателей «Рой.Маркет» остается закрытой специализированной площадкой с авторизованным доступом и разграничением прав пользователей. В новой версии расширены возможности поиска и работы с каталогом: покупателям доступны актуальные цены, информация о наличии и сроках поставки.

Еще одна функция связана с оплатой заказов третьими лицами. Сформированной корзиной можно поделиться по ссылке: подразделение собирает необходимые товары и передает заказ тому, кто готов его оплатить. В ЦБСТ готовят подключение к этой схеме благотворительных фондов. При этом каталог будет формироваться не только за счет предложений продавцов. Если необходимого товара или производителя на площадке нет, подразделение сможет направить запрос или рекомендовать поставщика. Команда «Рой.Маркета» проверит его и при соответствии требованиям подключит к платформе.

В дальнейшем ЦБСТ намерен подключить к площадке новые силовые ведомства помимо Минобороны и развивать B2B-направление, включая комплексные решения резидентов центра. В 2027 году «Рой.Маркет» рассчитывает разместить более 10 тыс. товарных позиций.

Дмитрий Сотак