Главные новости за 15 – 19 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

В Саратове суд оправдал депутата Анидалова по делу о незаконном митинге.

Суд в Энгельсе смягчил приговор Дмитрию Тепину по делу «о бесконечных бордюрах».

Саратовское правительство утвердило приоритетные предприятия для трудоустройства.

В саратовском минпроме заявили об отсутствии угрозы дефицита топлива.

В Саратовской области льготников на транспорте посчитают за 70 млн руб.

Суд завершил банкротство АО «Энгельсский локомотивный завод».

Государственные больницы Саратовской области потратили 28 млн руб. не туда.

В 2025 году три частные клиники Саратова получили 1,5 млрд руб. из ТФОМС.

В Саратовской области скорректировали схему отлова бездомных собак.

В Саратове будут штрафовать за неисполнение требований оперштаба.

Совфед одобрил кандидатуру Романа Пантелеева на пост прокурора Саратовской области.

В Саратове замминистра сельского хозяйства назвал посевную кампанию этого года сложной и уникальной.

В Энгельсе дом с радиокомитетом признан памятником регионального значения.

Волгоградская область

Суд в Волгограде взыскал с «теневых банкиров» более 20 млн руб.

Волгоградский экс-депутат Коротков проиграл апелляцию по делу о прекращении полномочий. Также суд обратил в госдоход его незадекларированный заработок в размере 165 млн руб.

Суд обратил в доход государства более 100 млн руб. со счетов матери нижегородского экс-судьи Фомина.

ФАС изучает ситуацию вокруг миллиардных долгов «Волгоградэнерго».

В Волгограде начался суд об изъятии у экс-сотрудника Росприроднадзора 18 млн руб.

СК Карелии закрыл дело о гибели туристов из Волгограда в Белом море.

Пензенская область

Власти Пензенской области опровергли сообщения о принуждении к службе в армии.

«Русмолко» вложит 18,5 млрд руб. в новые комплексы в Пензенской области.

В Пензе собак будут усыплять через 15 дней после отлова.

Скончался пензенский космонавт и депутат ГД РФ Александр Самокутяев.

Пензенец Петр Кочетков выиграл Кубок Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз».

Астраханская область

В Астрахани на госпиталь для ветеранов войн выделили 191,5 млн руб.

В Астраханской области ограничат продажу энергетиков с 2027 года.

Астраханские власти опровергли дефицит бензина в регионе.

Северный обход Астрахани будут строить за счет госпрограмм и ФНБ.

Стало известно, кто благоустроит набережную Кутума в Астрахани.

Пересыхающие ильмени в Астраханской области впервые заполнились водой почти на 100%.

Нина Шевченко