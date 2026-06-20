Главные новости за 15 – 19 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
В Саратове суд оправдал депутата Анидалова по делу о незаконном митинге.
Суд в Энгельсе смягчил приговор Дмитрию Тепину по делу «о бесконечных бордюрах».
Саратовское правительство утвердило приоритетные предприятия для трудоустройства.
В саратовском минпроме заявили об отсутствии угрозы дефицита топлива.
В Саратовской области льготников на транспорте посчитают за 70 млн руб.
Суд завершил банкротство АО «Энгельсский локомотивный завод».
Государственные больницы Саратовской области потратили 28 млн руб. не туда.
В 2025 году три частные клиники Саратова получили 1,5 млрд руб. из ТФОМС.
В Саратовской области скорректировали схему отлова бездомных собак.
В Саратове будут штрафовать за неисполнение требований оперштаба.
Совфед одобрил кандидатуру Романа Пантелеева на пост прокурора Саратовской области.
В Саратове замминистра сельского хозяйства назвал посевную кампанию этого года сложной и уникальной.
В Энгельсе дом с радиокомитетом признан памятником регионального значения.
Волгоградская область
Суд в Волгограде взыскал с «теневых банкиров» более 20 млн руб.
Волгоградский экс-депутат Коротков проиграл апелляцию по делу о прекращении полномочий. Также суд обратил в госдоход его незадекларированный заработок в размере 165 млн руб.
Суд обратил в доход государства более 100 млн руб. со счетов матери нижегородского экс-судьи Фомина.
ФАС изучает ситуацию вокруг миллиардных долгов «Волгоградэнерго».
В Волгограде начался суд об изъятии у экс-сотрудника Росприроднадзора 18 млн руб.
СК Карелии закрыл дело о гибели туристов из Волгограда в Белом море.
Пензенская область
Власти Пензенской области опровергли сообщения о принуждении к службе в армии.
«Русмолко» вложит 18,5 млрд руб. в новые комплексы в Пензенской области.
В Пензе собак будут усыплять через 15 дней после отлова.
Скончался пензенский космонавт и депутат ГД РФ Александр Самокутяев.
Пензенец Петр Кочетков выиграл Кубок Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз».
Астраханская область
В Астрахани на госпиталь для ветеранов войн выделили 191,5 млн руб.
В Астраханской области ограничат продажу энергетиков с 2027 года.
Астраханские власти опровергли дефицит бензина в регионе.
Северный обход Астрахани будут строить за счет госпрограмм и ФНБ.
Стало известно, кто благоустроит набережную Кутума в Астрахани.
Пересыхающие ильмени в Астраханской области впервые заполнились водой почти на 100%.