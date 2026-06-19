В Саратовской области льготников на транспорте посчитают за 70 млн рублей

На учет проезда льготников в Саратовской области выделят 70 млн руб. Аукцион на услуги по учету поездок льготных категорий граждан с использованием транспортных карт объявило «Государственное агентство по централизации закупок». Заказчик — ГКУ СО «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Подрядчику предстоит до 14 ноября 2026 года создать систему учета, с 15 ноября по 31 декабря 2026 года — обеспечить регистрацию карт. С 1 января 2027 года по 30 ноября 2028 года исполнитель будет — сопровождать сервис и ежемесячно предоставлять отчетность.

В расчетах заказчика заложены средние показатели: 3,2 млн поездок в месяц на автобусах, троллейбусах и трамваях, 1,5 тыс. — на речном транспорте и 41 тыс. — на железнодорожном. Также ежемесячно планируется 154 тыс. активаций льгот. Начальная цена контракта — чуть менее 70 млн руб.

Никита Маркелов