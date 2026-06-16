Красный флаг для МВД

Фрунзенский районный суд Саратова вынес решение по административному делу в отношении лидера фракции КПРФ в областной думе Александра Анидалова. Депутата обвиняли в организации несанкционированного публичного мероприятия 1 мая у торгового центра «Детский мир», однако судья Зоя Левина прекратила производство за отсутствием состава правонарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Александр Анидалов общался с прессой и слушателями во время суда за незаконный митинг

Фото: Ольга Симонова Депутат Александр Анидалов общался с прессой и слушателями во время суда за незаконный митинг

Фото: Ольга Симонова

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрел административное дело в отношении лидера фракции КПРФ в Саратовской областной думе Александра Анидалова. Его задержали сегодня после часа дня на выходе из здания областного парламента после того, как господин Анидалов в качестве председателя провел заседание комитета по промышленности. Господину Анидалову вменили нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) за то, что тот 1 мая 2026 года размахивал красным флагом у ТЦ «Детский мир». Депутата доставили в отдел полиции, а затем в суд.

В суде, где председательствовала судья Зоя Левина, главный аргумент защиты строился на том, что действия у ТЦ «Детский мир» вообще не подпадают под определение публичного мероприятия по закону.

«Митинг — это публичное выражение мнения в форме выступлений. Пикетирование — с использованием плакатов. Шествие — массовое прохождение. Демонстрация — передвижение. Перечень исчерпывающий. То, что указано в документах, не имеет признаков ни одного из этих понятий»,— заявил подсудимый. «Полотнище не может характеризоваться как флаг. Большой платок я развернул носовой — это тоже полотнище, но не является флагом. Где древко? Где символика?»— спросил депутат.

Он также категорически отрицал свою причастность к происходящему, подчеркнув, что в указанное время находился в другом конце города на согласованном, но так и не состоявшемся мероприятии у памятника Николаю Чернышевскому.

Защитник господина Анидалова адвокат Мария Жилина указала на процессуальные нарушения. «Основная доказательная база полиции — только их рапорты. Причем они разнятся и по дате, и по времени: с 5 мая по 8 мая, каждый день по несколько штук. Проверка проведена поверхностно», — заявила госпожа Жилина.

Сам Александр Анидалов обратил внимание суда на хронологические противоречия в документах МВД. В одном рапорте сообщение о «растягивании флага» поступило в 10:00, в другом — в 11:20, а число участников варьировалось от 5 до 40 человек.

«В первом протоколе сказано в 11:20, а здесь в 10 часов уже поступила информация. Разница в час двадцать. Если второй рапорт мы признаем, то это 100-процентная гарантия, что меня там не было. Я в 10 утра был в другом месте, и у меня есть свидетели»,— настаивал политик.

Еще одним доказательством полицейских стала видеозапись. «На данном видео не видно ни одного лица, по которому можно было бы меня идентифицировать»,— заявил фигурант, добавив, что экспертиза запись не проверяла. «Откуда этот ролик? Может, это 9 мая, может, 7 ноября прошлого года, а может, 1 мая позапрошлого года? Никаких пояснений администратора сайта нет»,— заявил Анидалов, требуя отклонить доказательства.

Выслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, судья Зоя Левина удалилась в совещательную комнату. Вернувшись, она огласила постановление о прекращении производства по делу в отношении Александра Анидалова в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

После заседания господин Анидалов поблагодарил суд за независимость и в очередной раз подчеркнул, что считает претензии властей надуманными, а само преследование — политически мотивированным.

Ольга Симонова, Никита Маркелов