Совет Федерации одобрил кандидатуру Романа Пантелеева на пост прокурора Саратовской области

Комитеты Совета Федерации поддержали назначение Романа Пантелеева прокурором Саратовской области. Прежний руководитель ведомства Сергей Филипенко, проработавший в регионе 10 лет, получил одобрение на переход в Воронежскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Пантелеев

Фото: Совет Федерации Роман Пантелеев

Фото: Совет Федерации

Кандидатуру Романа Пантелеева представил заместитель Генерального прокурора Юрий Хомченко. Сенатор Андрей Шейкин, знающий господина Пантелеева по совместной работе в Амурской области, назвал его достойным профессионального роста. В ходе заседания сенатор Владимир Городецкий спросил о проблемах переселения граждан в зоне Байкало-Амурской магистрали. Роман Пантелеев ответил, что в Амурской области в переселении нуждаются более 2 тыс. семей. Главная сложность, по его словам, в недостатке финансирования, однако он отметил рост бюджетных ассигнований с 2022 года.

Роману Пантелееву 46 лет. Он начал службу в прокуратуре в 2002 году на Камчатке. Работал следователем по особо важным делам, затем в Челябинской области, где возглавлял прокуратуру Тракторозаводского района. С 2020 года занимал пост первого заместителя прокурора Приморского края. В апреле 2023 года президент назначил его прокурором Амурской области.

Сенаторы также одобрили кандидатуры Дениса Авдеева для прокуратуры Дагестана и Ивана Грибова для прокуратуры Башкортостана. Результаты консультаций направят председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента. Окончательное решение о назначениях примет Владимир Путин.

Никита Маркелов