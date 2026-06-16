Совет Федерации одобрил кандидатуру Романа Пантелеева на пост прокурора Саратовской области
Совфед одобрил кандидатуру Пантелеева на пост прокурора Саратовской области
Комитеты Совета Федерации поддержали назначение Романа Пантелеева прокурором Саратовской области. Прежний руководитель ведомства Сергей Филипенко, проработавший в регионе 10 лет, получил одобрение на переход в Воронежскую область.
Роман Пантелеев
Фото: Совет Федерации
Кандидатуру Романа Пантелеева представил заместитель Генерального прокурора Юрий Хомченко. Сенатор Андрей Шейкин, знающий господина Пантелеева по совместной работе в Амурской области, назвал его достойным профессионального роста. В ходе заседания сенатор Владимир Городецкий спросил о проблемах переселения граждан в зоне Байкало-Амурской магистрали. Роман Пантелеев ответил, что в Амурской области в переселении нуждаются более 2 тыс. семей. Главная сложность, по его словам, в недостатке финансирования, однако он отметил рост бюджетных ассигнований с 2022 года.
Роману Пантелееву 46 лет. Он начал службу в прокуратуре в 2002 году на Камчатке. Работал следователем по особо важным делам, затем в Челябинской области, где возглавлял прокуратуру Тракторозаводского района. С 2020 года занимал пост первого заместителя прокурора Приморского края. В апреле 2023 года президент назначил его прокурором Амурской области.
Сенаторы также одобрили кандидатуры Дениса Авдеева для прокуратуры Дагестана и Ивана Грибова для прокуратуры Башкортостана. Результаты консультаций направят председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента. Окончательное решение о назначениях примет Владимир Путин.