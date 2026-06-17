В Саратовской области скорректировали схему отлова бездомных собак

В Саратовской области изменилась схема размещения отловленных бездомных животных в пунктах временного содержания. Теперь в Саратов будут доставлять собак из восьми муниципалитетов, сообщается в постановлении регионального правительства от 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ПВС Саратова будут свозить собак из 8 районов области

Фото: Нина Шевченко В ПВС Саратова будут свозить собак из 8 районов области

Фото: Нина Шевченко

Так, бездомных животных, отловленных в Воскресенском, Красноармейском, Татищевском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Новобурасском и Петровском районах, отвезут в ПВС в Саратове. Собаки Энгельсского, Александрово-Гайского, Дергачевского, Ершовского, Краснокутского, Марксовского, Новоузенского, Озинского, Питерского, Ровенского, Советского и Федоровского районов будут доставлены в ПВС Энгельсского района.

В пункт временного содержания животных Балаковского района будут привозить животных из Балаковского, Балтайского, Вольского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского, Пугачевского, Хвалынского районов, а также из Шихан и Михайловского муниципального округа. Безнадзорные собаки, отловленные в Аркадакском, Балашовском, Екатериновском, Калининском, Лысогорском, Романовском, Ртищевском, Самойловском и Турковском районах, будут временно находиться в ПВС Балашовского района.

В пункты временного содержания привозят всех пойманных животных перед отправкой в приюты. В учреждениях профильные комиссии проверяют собак на наличие заболеваний и немотивированной агрессии.

Марина Окорокова