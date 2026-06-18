Скончался пензенский космонавт и депутат ГД РФ Александр Самокутяев

Накануне на 57-м году жизни скончался летчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы РФ VII и VIII созывов Александр Самокутяев, сообщает пресс-служба губернатора Пензенской области. Олег Мельниченко, депутаты облдумы и члены правительства выразили соболезнования родным покойного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скончался уроженец Пензы, летчик-космонавт Александр Самокутяев

Фото: Администрация Иссинского района ПО Скончался уроженец Пензы, летчик-космонавт Александр Самокутяев

Фото: Администрация Иссинского района ПО

Александр Самокутяев — уроженец Пензы. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, а затем — Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. С 2005 по 2020 год господин Самокутяев работал космонавтом-испытателем. В 2011 году в качестве командира «Союз ТМА-21» совершил свой первый полет в космос, в 2014 году был командиром «Союз ТМА-14М». В общей сложности Александр Самокутяев провел в открытом космосе 9 часов.

Позднее Александр Самокутяев стал депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия», где входил в комитет по обороне. В 2021 году был избран в Госдуму РФ от Пензенской области по Лермонтовскому одномандатному округу № 147 и вошел во фракцию «ЕР». Работал в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

В 2012 году Александру Самокутяеву были присвоены звания Героя России и летчика-космонавта России. В 2016 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Марина Окорокова