Астраханские власти опровергли дефицит бензина в регионе

Власти Астраханской области опровергли слухи об очередях и дефиците бензина на АЗС, назвав их умышленной дестабилизацией общества. При этом в регионе фиксируется локальное повышение нагрузки на заправки, сообщает пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Астраханской области назвали слухи о нехватке топлива дестабилизацией общества

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Власти Астраханской области назвали слухи о нехватке топлива дестабилизацией общества

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

«Пиковый сезонный спрос на топливо связан с периодом отпусков, сельскохозяйственными работами, туристическим потоком», — говорится в официальном сообщении главы региона. По данным минпромторга Астраханской области, топливообеспечивающие организации принимают все меры по завозу горючего с нефтебаз. При этом они оперативно докладывают правительству сведения об имеющихся запасах топлива.

«Запасы на нефтебазах региона стабильны и пополняются по мере необходимости. Все социально важные структуры — экстренные службы, общественный транспорт — получают бензин своевременно и без перебоев», — сообщают в ведомстве. Уточняется, что на наиболее популярных АЗС возможен простой отдельного вида топлива до нескольких часов, но такие случаи единичны.

Марина Окорокова