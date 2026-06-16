ФАС изучает ситуацию вокруг миллиардных долгов «Волгоградэнерго»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучает ситуацию вокруг долгов «Волгоградэнерго» — филиала ПАО «Россети» (MOEX: FEES), сообщает агентство «Прайм». Ранее холдинг просил президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Причиной стали долги сетевой организации. Их текущий размер неизвестен, однако по состоянию на 2020 год они составляли порядка 7 млрд руб. Президент поручил вице-премьеру Александру Новаку и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову рассмотреть проблемы с задолженностью и найти способы их решения.

Причиной долгового кризиса стали убытки от основного вида деятельности «Волгоградэнерго». Компания несла потери на услугах по передаче электроэнергии, что привело к отрицательному операционному денежному потоку. Ситуацию усугубило финансирование инвестиционной программы за счет заемных средств. Филиал привлек кредиты на инвестиционные проекты в размере 1,5 млрд руб., а убыток от основной деятельности достиг 2 млрд руб. Эти два фактора в совокупности сравнялись с общим ростом долговой нагрузки.

Суть просьбы «Россетей» к президенту сводилась к изменению тарифной политики в регионе. Холдинг попросил учесть расходы на обслуживание кредитного портфеля в тарифе на передачу электроэнергии. Региональное руководство не согласно с утверждениями о диспропорции в тарифах и выступает против их увеличения. Крупные промышленные потребители также высказались против такого шага. Они указали на то, что тарифы в области и без того растут быстрее инфляции. Теперь к изучению вопроса о долгах подключилась ФАС.

Никита Маркелов