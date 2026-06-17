Северный обход Астрахани будут строить за счет госпрограмм и ФНБ

Строительство северного обхода Астрахани вошло в перечень проектов, финансируемых в рамках госпрограмм, а также из Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение подписал на днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Третий мост через Волгу в Астрахани построят под особым контролем государства

Фото: Марина Окорокова Третий мост через Волгу в Астрахани построят под особым контролем государства

Фото: Марина Окорокова

«Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ», — подчеркнули в правительстве.

Ранее, в апреле, стало известно, что строительство северного обхода города начнется в 2027 году. Из федерального бюджета на это выделят 33,2 млрд руб. В этом году продолжаются проектные изыскания по строительству объекта.

Северный обход Астрахани на трассе Р-22 «Каспий» включает в себя четырехполосную дорогу длиной 13 км, мост через Волгу (третий в Астрахани), четыре путепровода, две транспортные развязки и скотопрогон. В 2016 году в Минстрое РФ рассказывали, что планируется сделать мост двухъярусным: по нижнему ярусу транспорт будет двигаться в сторону Москвы, по верхнему — в Атырау. Строительством будет заниматься ФКУ «Упрдор «Каспий».

Марина Окорокова