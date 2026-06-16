Стало известно, кто благоустроит набережную Кутума в Астрахани

В Астрахани определился подрядчик на благоустройство набережной реки Кутум в Советском районе. Работы, по данным ЕИС «Закупки», выполнит местное ООО «Строймаркет». Цена заключенного контракта — 128,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ООО "Строймаркет" из Володарского благоустроит набережную Кутума в Астрахани

Фото: Нина Шевченко ООО "Строймаркет" из Володарского благоустроит набережную Кутума в Астрахани

Фото: Нина Шевченко

Согласно техническому заданию, до 31 декабря 2026 года на участке берега Кутума от ул. Магнитогорской до ул. Студенческой должны провести подготовительные, земляные работы и демонтаж старого покрытия за 10,7 млн руб. Затем подрядчик благоустроит и озеленит участок и установит малые архитектурные формы за 66 млн руб. По проекту на набережной должны появиться велодорожка, зоны для отдыха и занятий спортом, детская площадка, туалет и зона для выгула собак. Кроме этого, подрядчик установит освещение, проведет сети связи и водоснабжения за 24,2 млн руб. На возведение временных зданий и сооружений во время ремонта, утилизацию строительного мусора и непредвиденные расходы заказчик заложил в смету еще 4 млн руб.

ООО «Строймаркет» было зарегистрировано в 2015 году в поселке Володарском Астраханской области. Компания занимается розничной торговлей скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом. С июня 2022 года ООО руководит Имран Бабаев, а его единственным учредителем является Мурад Ахундов, владеющий 100% доли. Выручка компании в 2025 году составила 188,8 млн руб., чистая прибыль — 9 млн руб. «Строймаркет» участвовал в 28 госзакупках и заключил 28 контрактов на 2,9 млрд руб.

В прошлом году проект обновленной набережной Кутума в микрорайоне Юго-Восток-3 победил во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Тогда он получил более 25 тыс. голосов. До этого, в 2021 году, набережная лидировала в голосовании среди объектов Советского района Астрахани, в 2024 году — среди объектов по всему городу.

Пока что набережная выглядит так же, как и 5 лет назад. Мэрия объяснила это необходимостью ремонта дюкерного перехода вблизи участка.

Марина Окорокова