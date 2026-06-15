Пересыхающие ильмени в Астраханской области впервые заполнились водой почти на 100%

В Астраханской области впервые за долгие годы западные подстепные ильмени заполнились водой на 92%. Волжская ГЭС завершила режим весеннего спецпопуска. Накануне расходы снизились до меженных летних значений, сообщили в пресс-службе главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханские ильмени получили почти полную воду

Фото: max.ru / babushkin30 Астраханские ильмени получили почти полную воду

Фото: max.ru / babushkin30

По словам Игоря Бабушкина, в этом году удалось добиться оптимального начала весеннего паводка и избежать преждевременных сбросов воды. «Рыба отнерестилась в комфортных условиях, малек вырос и окреп. Вместе со спадом воды основная часть молоди ушла в многочисленные ерики и реки», — отметил губернатор. Кроме того, населенные пункты были полностью обеспечены хозяйственно-бытовыми нуждами: аграрии получили полив, а фермеры — корма.

Ранее сообщалось, что депутаты астраханской облдумы обратились к федеральным властям с просьбой выделить субвенции на подкачку воды в подстепные ильмени. Для этого нужно внести изменения в постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов». В обращении было подчеркнуто, что истощение водных объектов в регионе, особенно в зоне западных подстепных ильменей, — это серьезная проблема. Для сохранения водоемов нужна подкачка воды из внешних источников.

Действующий перечень мероприятий, на которые выделяются средства, не предусматривает это направление. В прошлом году наполняемость подстепных ильменей составляла 20%.

Марина Окорокова