В Энгельсе дом с радиокомитетом признан памятником регионального значения

Здание на перекрестке улиц Петровской и Волоха в Энгельсе в Саратовской обалсти получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил министр области — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

По сведениям историков, дом был построен в конце XIX — начале XX века, впервые отмечен на картах в 1907 году. Наибольшую известность он получил в довоенный период: с 1930-х до 1940-х годов здесь работал Республиканский радиокомитет при Совнаркоме АССР немцев Поволжья, чьи передачи вещали на весь Советский Союз. Позднее, в середине 1990-х, в здании располагалось Управление Пенсионного фонда.

Особенности здания, включая межэтажный, подоконный и венчающий карнизы, рустованные угловые лопатки, ложные окна и металлические навесы петель для ставен, вошли в предмет охраны памятника. Статус объекта культурного наследия обязывает собственника сохранить строение и поддерживать его в надлежащем состоянии. Накануне дом № 114 на улице Петровской наряду с другими памятниками со всей страны был включён в Единый государственный реестр.

Никита Маркелов