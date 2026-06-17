В Саратове будут штрафовать за неисполнение требований оперативного штаба

В Саратовской области вводятся штрафы для граждан в случае неисполнения решений оперативного штаба региона, который отвечает за безопасность на объектах инфраструктуры. Соответствующий законопроект рассматривался в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин

Фото: Саратовская областная Дума Начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин

Фото: Саратовская областная Дума

Начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин рассказал, что в закон «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» необходимо внести изменения, а именно установить ответственность за неисполнение или нарушение решения оперативного штаба.

Согласно указу президента № 757, решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации являются обязательными для исполнения как представителями власти, так и гражданами. Согласно этому указу президента, распоряжением губернатора от 19.10.2022 № 1056 создан оперативный штаб Саратовской области, определен его состав.

В более чем 50 регионах страны уже установлена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернаторов, принятых в соответствии с данным указом. Теперь аналогичные правила ввели и в Саратовской области. Гражданам грозит штраф в размере от 3 до 4 тыс. руб., должностным лицам — от 20 до 50 тыс. руб., юридическим лицам — от 50 до 100 тыс. руб.

Повторное в течение года совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. руб., должностных лиц — 50 тыс. руб., юридических — 300 тыс. руб.

Депутаты поинтересовались, как именно до населения будут доводиться пункты указа президента, за нарушение которых они получат штрафы. Известно, что запрещено публиковать фотографии объектов, атакованных БПЛА. А что еще попало под запрет?

Юрий Юрин ответил, что доведение информации до населения установлено «соответствующим образом».

«99%, наверное, всех решений оперативного штаба, которые принимаются, направлены на организации, предприятия. К населению, как вы правильно отметили, имеет сейчас отношение только один пункт. Это запрет на публикацию, распространение»,— сообщил начальник управления региональной безопасности.

Законопроект депутатами единогласно поддержан и вынесен на рассмотрение на ближайшее заседание думы для принятия в двух чтениях.

Татьяна Смирнова