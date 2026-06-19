Фейковая бусификация

В Пензенской области власти опровергают сообщения о принудительной мобилизации. Военком Андрей Сурков заявил, что план по набору контрактников выполняется за счет тех, кто подписывает контракт добровольно. Рейды полиции и военных направлены на поиск уклонистов от службы. При этом, в сети появляются сведения о том, как местных жителей забирают на улице для доставки в военный комиссариат и подписания контракта с Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сурков возглавляет Военкомат Пензенской области с 2020 года

Фото: Военкомат Пензенской области Андрей Сурков возглавляет Военкомат Пензенской области с 2020 года

Фото: Военкомат Пензенской области

Военком Пензенской области Андрей Сурков рассказал на брифинге в правительстве, что Минобороны и МВД ежемесячно проводят совместные рейды, в рамках которых ищут уклоняющихся от призыва, не вставших на воинский учет и самовольно покинувших службу. Об этом пишет издание «Пенза-Взгляд».

Господин Сурков признал, что один из таких рейдов проводился накануне. По его словам, план по набору на службу по контракту в регионе полностью выполняется за счет граждан, которые делают это добровольно.

Сведения о принуждении кого-либо к заключению контракта военком назвал фейком.

УМВД России по Пензенской области также опровергло сообщения о задержаниях мужчин для зачисления в армию. Сообщение опубликовано в MAX-канале ведомства.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлены публикации о том, что полицейские совместно с сотрудниками других ведомств якобы проводят массовые рейды в городе Пензе, задерживают мужчин и заставляют их подписывать контракты с Минобороны России»,— написали в ведомстве.

Поводом для сообщения властей стали публикации в ряде Telegram-каналов и СМИ, где утверждалось, что в Пензе и других городах региона силой заставляют граждан подписывать контракт с МО РФ. Среди доказательств фигурируют фото и видео постов ДПС в сопровождении автомобилей Следственного комитета.

В МВД объяснили, что речь идет о совместной работе с военным следственным отделом СКР по Пензенскому гарнизону. Они ставят на военный учет мигрантов.

На другом видео, которое в сети «ВКонтакте» опубликовано аккаунтом Натальи Соломиной, видно, как возле белого микроавтобуса со спокойными мужчинами в форме кричат женщины. Из их реплик следует, что кого-то насильно заставили подписать контракт с Минобороны. Одна из них спрашивает, все ли из пассажиров сделали это добровольно, и получает утвердительный ответ.

Участница событий возле белого микроавтобуса Наталья Соломина рассказала «Ъ», что тогда забрали ее гражданского мужа. По ее словам, тот утром 17 июня в Нижнем Ломове шел по своим делам, когда возле него остановился белый автомобиль с зеленой «лентой» и надписью «ФССП», куда местного жителя и попросили сесть. Госпожа Соломина подчеркнула, что долгов по алиментам или открытых кредитов у ее сожителя нет.

С ее слов, 45-летнего гражданина РФ сперва доставили в отдел приставов в Нижнем Ломове, однако там пересадили в другой автомобиль и откуда увезли в Пензу, в военкомат на Складской, 19. Наталья Соломина приехала туда и встретила других граждан, чьи родственники также насильно оказались в военкомате. По ее словам, там заверили, что ее сожитель уже подписал контракт с Минобороны.

На свидании, которое разрешили уже вечером, ее гражданский муж был растерян и отрицал, что подписывал что-либо. К вечеру мобилизованным сделали новые паспорта, построили и начали грузить в газель, рассказала госпожа Соломина. Около трех часов ночи автомобиль уехал.

17 июня гражданский муж позвонил Наталье Соломиной и сказал, что в Ростове. «Потом был еще один звонок, уже из Мариуполя. Он назвал воинскую часть и номер жетона»,— рассказала «Ъ» госпожа Соломина. Она добавила, что медкомиссию ее сожитель смог пройти несмотря на диагноз «эпилепсия». По ее словам, в Нижнем Ломове подобные «облавы» происходят раз в несколько дней.

Ночное происшествие у автобуса в пресс-службе губернатора Олега Мельниченко комментировать не стали. «Ъ» также направил запрос региональному управлению службы судебных приставов с просьбой прояснить их участие в задержании граждан.

Никита Маркелов