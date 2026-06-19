Суд в Волгограде взыскал с «теневых банкиров» более 20 млн рублей

Апелляционный суд в Волгограде удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с четырех фигурантов дела «теневых банкиров» незаконного дохода. Сумма превысила 21 млн руб., сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Речь идет о группе лиц, чья деятельность длилась с мая 2017 года по май 2022 года. Фигуранты использовали расчетные счета подконтрольных юридических лиц, благодаря которым проводили незаконные банковские операции .

Приговор в отношении злоумышленников был вынесен еще в январе 2025 года. Дзержинский районный суд Волгограда признал их виновными. Организатор Гирсов получил 9 лет колонии строгого режима. Варламова приговорена к 5 годам общего режима, но с отсрочкой. Усков и Петроченков отделались условными сроками.

Прокуратура Дзержинского района подала гражданский иск о взыскании денег. Теперь апелляционная инстанция областного суда встала на сторону надзорного ведомства. Суд постановил взыскать с осужденных весь полученный доход в солидарном порядке. Исполнение этого решения уже находится на контроле у прокуратуры.

Никита Маркелов