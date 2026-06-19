В Пензе собак будут усыплять через 15 дней после отлова
Законодательное собрание Пензенской области увеличило срок перед умерщвлением агрессивных животных. Депутаты рассмотрели соответствующий законопроект на сессии 19 июня 2026 года.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Новые правила касаются животных, которые напали на человека или проявили немотивированную агрессию. Усыпление также проведут в случае выявления у животного опасной болезни или подтверждения его статуса носителя возбудителя.
Изменения затронут и безнадзорных животных. Речь идет об особях, отловленных на территориях с экстраординарной ситуацией.
Раньше эвтаназию проводили через 11 дней. Теперь этот срок составит 15 дней.
Авторы инициативы пояснили, что дополнительные 4 дня увеличат время для поиска потерявшихся питомцев их владельцами.