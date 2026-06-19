В Пензе собак будут усыплять через 15 дней после отлова

Законодательное собрание Пензенской области увеличило срок перед умерщвлением агрессивных животных. Депутаты рассмотрели соответствующий законопроект на сессии 19 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Новые правила касаются животных, которые напали на человека или проявили немотивированную агрессию. Усыпление также проведут в случае выявления у животного опасной болезни или подтверждения его статуса носителя возбудителя.

Изменения затронут и безнадзорных животных. Речь идет об особях, отловленных на территориях с экстраординарной ситуацией.

Раньше эвтаназию проводили через 11 дней. Теперь этот срок составит 15 дней.

Авторы инициативы пояснили, что дополнительные 4 дня увеличат время для поиска потерявшихся питомцев их владельцами.

Никита Маркелов