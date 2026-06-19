Суд в Энгельсе смягчил приговор Дмитрию Тепину по делу «о бесконечных бордюрах»

Энгельсский районный суд приговорил экс-министра и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина к восьми месяцам исправительных работ с удержанием части заработка в госдоход. Информацию подтвердили ИА «Общественное мнение» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Уголовное дело касалось ремонта дорог в период с 2019 по 2020 год, когда Тепин занимал пост главы Энгельсского района. По версии обвинения, он совместно с экс-замдиректора МКУ «Городское хозяйство» Александром Фокиным организовал проведение 16 аукционов с искусственно ограниченными условиями, что позволило обеспечить победу конкретному подрядчику — ООО «ПромДорСтрой» из Санкт-Петербурга. С компанией были заключены контракты на общую сумму 599 млн руб. Впоследствии фирма не выполнила работы в срок и не обеспечила поставку бордюрных камней. Контракты были расторгнуты, новые аналогичные аукционы провели на конкурентной основе. Ущерб региональному бюджету оценен почти в 600 млн руб.

В 2021 году спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал конкурсную процедуру с «непрерывным бордюром» заведомо придуманной под единственного подрядчика.

Изначально Дмитрий Тепин проходил по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Однако впоследствии обвинение переквалифицировали в халатность (ст. 293 УК РФ). С апреля этого года он находился под домашним арестом.

Фокину по этому же делу суд назначил 300 часов обязательных работ.

В мае 2024 года Кировский суд признал Тепина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем неэффективное использование бюджетных средств и отсутствие жилья для детей-сирот. В 2014–2018 годах при нем не освоили 299 млн руб., выделенных на обеспечение жильем сирот. В итоге более 407 детей остались без положенного жилья. Его приговорили к пяти годам колонии, но в декабре 2025 года Первый кассационный суд переквалифицировал статью на халатность. Экс-чиновнику назначили восемь месяцев обязательных работ.

Нина Шевченко