Суд завершил банкротство АО «Энгельсский локомотивный завод»

Арбитражный суд Саратовской области завершил банкротство АО «Энгельсский локомотивный завод». Конкурсное производство в отношении предприятия завершено, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Локомотивный завод в Энгельсе удалось продать только с третьей попытки

Фото: Правительство Саратоской области Локомотивный завод в Энгельсе удалось продать только с третьей попытки

Фото: Правительство Саратоской области

«Энгельсский локомотивный завод» торжественно открыли в 2015 году. Планировалось, что предприятие будет выпускать двухсистемные грузовые магистральные электровозы «Князь Владимир» по технологии канадского концерна Bombardier. Заводом тогда руководил Александр Стрелюхин. Сейчас он работает заместителем председателя правительства Саратовской области.

Проект профинансировала государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», предоставившая 6,7 млрд руб.

На момент открытия учредителями АО «Энгельсский локомотивный завод» выступали несколько структур, включая кипрские компании «Волкам Трейдинг Лтд» и «Рафелар Холдингс Лимитед», а также люксембургскую «ВЭБ Лизинг Эуроп С.а.р.л.». СМИ также связывали актив с бизнесменом Станиславом Гамзаловым.

Проектная мощность предполагала выпуск 150 машин в год. Собрать удалось лишь два опытных локомотива для сертификационных испытаний. Они продлились три года. В феврале 2019 года ОАО «РЖД» заявило, что не видит большой потребности в такой технике, и отказалось от закупок. Запустить серийное производство так и не удалось. С 2017 года предприятие перестало обслуживать займы и лизинговые платежи.

Завод признали несостоятельным в декабре 2021 года. Причиной стал долг перед «ВЭБ-Лизинг» почти в 9,44 млрд руб. по договорам займа и лизинга.

Весной 2022 года имущество завода выставили на продажу. Цеха и недвижимость общей площадью 86 тыс. кв. м оценили в 4,19 млрд руб. Дважды аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей. С третьей попытки в январе 2023 года комплекс приобрела московская компания АО «Интер Карго Компани». Цена сделки составила 2,85 млрд руб., что более чем на 1 млрд руб. ниже начальной стоимости. Покупатель оказался единственным участником торгов. В январе 2025 года АО «Энгельсский завод локомотивов» получило сертификат на серийный выпуск полувагонов модели 12-9837.

В деле о банкротстве конкурсный управляющий сообщил, что возможности пополнить конкурсную массу больше нет. Суд завершил производство.

Никита Маркелов