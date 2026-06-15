СК Карелии закрыл дело о гибели туристов из Волгограда в Белом море

СУ СКР по Республике Карелия прекратило уголовное дело по факту гибели трех жителей Волгограда в Белом море в июле 2025 года. Следствие не обнаружило состава преступления, сообщил V1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Силовики установили, что у группы туристов не было официального руководителя, оказывавшего платные услуги. В связи с этим квалифицировать действия кого-либо из участников по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) не представилось возможным. Причиной гибели людей следствие назвало нарушение самими волгоградцами правил безопасности.

Ранее СК Карелии не планировал возбуждать дело после проверки, однако после обращения родственников погибших в центральный аппарат ведомства и получения поручения главы СК Александра Бастрыкина дело все-таки завели. Родственники настаивают на виновности Олега Беневаленского, которого считают организатором похода. По данным ИА «Высота 102», стоимость участия составляла около 70 тыс. руб. с человека, группа не регистрировалась в МЧС и вышла в море в непогоду без спасательных жилетов.

В результате шторма погибли 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк, 24-летний Владимир Бондарев.

Нина Шевченко