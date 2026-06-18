Государственные больницы Саратовской области не по назначению потратили 28 млн рублей

В Саратовской области медицинские организации потратили не по назначению более 28 млн руб. из средств системы обязательного медицинского страхования. Нарушения вскрылись в ходе проверок, которые провел Территориальный фонд ОМС (ТФОМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Директор ТФОМС Сергей Заречнев доложил депутатам областной думы на заседании комитета по социальной политике, что в 2025 году фонд провел 87 проверок при плановом показателе 63. Специалисты осуществили 60 комплексных проверок, три из них касались страховых медицинских организаций.

Проверяющие нашли факты нецелевого использования денег в 35 медучреждениях. Общая сумма таких расходов достигла 28,2 млн руб. Для сравнения: в 2024 году эта цифра составляла 29,1 млн руб.

Среди нарушений прошлого года оказались разные статьи трат. Медицинские организации передавали лекарства в другие учреждения, но эти расходы не соответствовали целям ОМС. Отдельно зафиксировали закупку препаратов для льготников на сумму 11,7 млн руб. Фонд отметил оплату труда медперсонала с нарушением условий предоставления средств — это повлекло траты в 7,8 млн руб.

Еще одна статья нарушений касалась списания материальных запасов. Здесь нецелевые расходы составили 8,1 млн руб. Остальные нарушения оказались мельче: коммунальные услуги, обучение в вузах, расходы на ОСАГО и транспортный налог. В сумме эти статьи дали 560 тыс. руб.

Фонд не оставил эти факты без внимания. В 2025 году, включая проверки прошлых лет, в бюджет ТФОМС удалось вернуть 24,9 млн руб. Эта сумма почти сравнялась с объемом выявленных нарушений.

Татьяна Смирнова